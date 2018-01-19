Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

18 января 2018, 17:50
Более 13 млрд. рублей привлечено в проекты малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке

Более 13 млрд. рублей привлечено в проекты малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке

О программе поддержки МСП рассказали в Фонде развития Дальнего Востока

Об итогах реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) рассказали в Фонде развития Дальнего Востока (ФРДВ). Совместно с банками-партнерами в проекты было привлечено около 13.5 млрд рублей, сообщает ЕНВ. 

Директор Департамента по связям с общественностью АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Илья Ступин пояснил, что данная программа разработана с учетом лучших практик банков-партнеров по взаимодействию с субъектами МСП и предлагает заемщикам на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) уникальные условия, не имеющие аналогов, занимая собственную нишу в ряду прочих программ государственной поддержки предпринимателей.

"За период с ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года в рамках программы "Доступный кредит для МСП" реализованы проекты на общую сумму 13,5 млрд рублей, из которых кредитные средства (ФРДВ и банков-партнеров) составили 8,9 млрд рублей. Всего одобрено 594 кредита субъектам МСП. Около 40% кредитов (3,6 млрд рублей) выданы на инвестиционные цели. В рамках программы предпринимателям впервые были предложены льготные кредиты для пополнения оборотных средств, так как из-за сложной логистики и зачастую непредсказуемых погодных условий дальневосточные торговые предприятия вынуждены заранее закупать значительные объемы продукции. Объем средств, выделенных компаниям малого и среднего бизнеса для пополнения оборотного капитала, составил 5,3 млрд рублей", - пояснили в департаменте.

По итогам, проведенным  в прошлом году опросам, одним из основных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, была названа недоступность финансирования для запуска проектов, расширения производственных мощностей.

Проблема масштабирования господдержки на сектор МСП была решена включением в программу ФРДВ крупнейших российских банков (в том числе, ПАО "Сбербанк" и ПАО "ВТБ"), имеющих развитую сеть отделений на Дальнем Востоке. Поскольку на ставки кредитования небольших компаний напрямую влияет высокая стоимость привлечения ресурсов для банковского сектора, то дорогое банковское фондирование было разбавлено дешевым и долгосрочным капиталом Фонда развития Дальнего Востока. Это позволило существенно снизить процентную ставку по кредитам для дальневосточных предпринимателей, которая в среднем составила около 10,5%. Сроки  кредитования были увеличены до 10 лет. Участники программы обеспечили создание 10,5 тысяч рабочих мест.

В ТОП-3 среди всех регионов Дальневосточного федерального округа по объему кредитования МСП в рамках программы ФРДВ и банков вошли Приморский край (2,4 млрд рублей), Хабаровский край (1,8 млрд), Амурская область (1,3 млн рублей).

В числе проектов, реализуемых в рамках программы поддержки МСП на территории ДФО - строительство складских и торгово-выставочных комплексов, новой дорожно-транспортной инфраструктуры, общественно-спортивных центров, приобретение промышленного и медицинского оборудования, реконструкция объектов недвижимости для развития розничной торговли, создание новых сельскохозяйственных мощностей.

Низкие процентные ставки мотивируют людей привлекать заемные средства, чтобы открыть новый бизнес, либо заняться расширением или модернизацией существующего. Например, в Приморском крае льготный кредит позволил медицинскому центру обновить оборудование. В Якутии на средства льготного кредита ведется строительство жилья. Дальневосточный производитель оконных систем, воспользовавшись кредитным рычагом, получил возможность для наращивания производственных мощностей - в том числе, с целью экспорта продукции на японский рынок.

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков отметил, что именно благодаря проекту  "Доступный кредит для МСП" показывают, что на Дальнем Востоке сформировалась прослойка активных бизнесменов, у которых есть понимание, как и за счет чего расти дальше.

"Средний бизнес идёт в самые важные для региона ниши — и в результате сильно влияет на качество жизни. Впервые показывают себя новые лидеры — компании, которые в будущем вырастут в крупные предприятия. Это люди, которые создали бизнесы, нажили имущество, имеют понятную историю, знают свои рынки и готовы рискнуть, создавая и развивая бизнес на Дальнем Востоке. Среди этих компаний востребованы другие механизмы государственной поддержки - территории опережающего развития и Свободного порта. В среднесрочной перспективе малые и средние предприниматели могут стать основными поставщиками новых перспективных проектов, необходимых дальневосточной экономике. Продолжение программ государственной поддержки, а в идеале их наращивание, способно превратить малые и средние компании в серьезных игроков, влияющих на общий экономический тонус Дальнего Востока, - рассказал Алексей Чекунков.

Метки: МСП, ФРДВ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Дни корейского инвестора пройдут в марте во ВладивостокеДни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке
сегодня, 13:20
На мероприятии будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций
Примстат: Задолженность по зарплате в Приморье на начало 2018 года составила 472.1 млн. рублейПримстат: Задолженность по зарплате в Приморье на начало 2018 года составила 472.1 млн. рублей
сегодня, 12:20
Основная часть невыплат приходится на работников ОАО "Радиоприбор"
Семейная ипотека заработала во ВладивостокеСемейная ипотека заработала во Владивостоке
вчера, 21:40
Среди первых банков, поддержавших демографическую инициативу президента – "Российский капитал" и ВТБ

Последние новости

Во Владивостоке учащимся из числа детей-сирот выплачено свыше 600 тыс. рублейВо Владивостоке учащимся из числа детей-сирот выплачено свыше 600 тыс. рублей
сегодня, 13:50
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в отношении местного колледжа
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылисьИлья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
сегодня, 13:00
Руководитель Дальневосточного представительства "Сколково" рассказал о работе фонда во Владивостоке
"Аврора" объявила зимнюю распродажу авиабилетов"Аврора" объявила зимнюю распродажу авиабилетов
сегодня, 11:40
Акция продлится до 24 марта

От первого лица

Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+