В администрации Приморского края состоялось заседание Морского совета при губернаторе

Морской совет при губернаторе приступил к работе 18 января. На собрании было рассмотрено положение о Совете, намечен дальнейший план работы и определены секции. Кроме того, в план были включены вопросы о развитии прибрежного рыболовства, в рамках которого выделены отдельные пункты: развитие марикультуры - опыт и проблемы, подготовка морских кадров и их дефициты, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальрыбвтуза.

Дальрыбвтуз вошёл в секцию морского образования и молодёжной политики.

"Будем участвовать в работе рыбопромышленного комплекса и всей морехозяйственной деятельности Приморского края, а также косвенно будет и в секции судоремонтного судостроения", - поделился врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко.

Ещё на заседании совета упомянули об участии парусника Дальрыбвтуза "Паллада" в регате учебных парусных судов в рамках Восточно-экономического форума 2018, под названием "SCF Far East Tall Ships Regatta 2018".

Так же "Паллада" станет украшением праздничного шоу для выпускников Приморья, которое пройдёт во Владивостоке этим летом. Ранее с таким предложением на первой конференции года выступил губернатор края Андрей Тарасенко. За основу будет взят ежегодный праздник выпускников "Алые паруса" (г. Санкт-Петербург). Сейчас проходит этап согласования названия и определяется формат мероприятия.

Напомним, совет по морской деятельности при губернаторе Приморского края был создан в 2004 году, как постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий в интересах реализации национальной морской политики Российской Федерации согласованные действия органов исполнительной власти Приморского края, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, прилегающих к морской акватории и организаций, занимающихся морской деятельностью в Приморье.