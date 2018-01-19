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Общество

18 января 2018, 17:00
Елена Ищенко

Во Владивостоке пройдут лекции Елены Ищенко и мастер-класс от группировки ЗИП

Лекции пройдут 20 и 21 января

В ЦСИ "Заря", 20 и 21 января, в рамках проекта "Хрустальный тигр" пройдут лекции куратора Елены Ищенко и мастер-класс от группировки ЗИП. Вход на все мероприятия свободный, сообщает ЕНВ.

20 января в 19:00 в кинозале ЦСИ "Заря" состоится лекция Елены Ищенко "Художественная критика в России: куда двигаться". В последнее время все чаще звучат слова о смерти арт-критики и культурной журналистики: закрылись разделы искусства в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", перестали выходить специализированные журналы "АРТхроника" и Winzavod Art Review. Как развивалась критика в постсоветской России, почему она так и не стала частью арт-системы? И какие новые формы критики приходят на место профессиональных рецензий? На эти и другие вопросы ответит критик и куратор Елена Ищенко.

21 января тоже в 19:00 Елена Ищенко выступит с лекцией "Самоорганизующиеся сообщества". Как локальное художественное сообщество способно повлиять на культурное пространство города и региона? Почему в центре системы современного искусства стоит именно сообщество, а не музеи и фонды? Чем самоорганизация отличается от институции и почему важно в первую очередь "создавать культуру для себя" и только потом – для широкой аудитории? Елена Ищенко расскажет о самоорганизации как о политической перспективе на конкретных примерах художественных сообществ.

21 января в 14:00 в читальном зале группировка ЗИП для всех желающих любого возраста проведет мастер-класс по созданию эскизов и "переводных картинок". С древних времен люди украшали лицо и тело, нанося на кожу временные или постоянные рисунки, помогающие, по их мнению, побеждать в битвах, демонстрировать статус и заслуги и изменяющие жизнь к лучшему. Современные технологии позволяют наносить временные изображения, которые безопасны и при желании легко смываются. Каждый из участников мероприятия сможет почувствовать себя настоящим мастером, а заодно и поучаствовать в проекте художников.

Группировка ЗИП - российская художественная арт-группа, созданная в 2009 году в Краснодаре. Название группы - аббревиатура Краснодарского завода измерительных приборов (ЗИП), где до 2015 года находилась мастерская художников. В своих работах группировка ЗИП обращается к темам труда, сообщества и самоорганизации, превращая свои тотальные инсталляции в утопические пространства для работы, отдыха и взаимодействия. В 2017 году группировка ЗИП стала победителем премии Кандинского в номинации "Проект года".

Количество мест на мастер-класс ограничено, требуется предварительная регистрация по телефону 231-71-00 или по почте (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)

Напомним, 27 января в ЦСИ "Заря" откроется тотальная инсталляция группировки ЗИП "Хрустальный тигр". Её частями станут экспозиция в одном из выставочных пространств Центра "Заря", уличная скульптура на территории фабрики, а также сооружение "бара" совместно с московским ночным клубом Untitled. Проект продлится до 15 марта.

Метки: Заря, ЗИП, лекция, мастер-класс

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