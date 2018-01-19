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В мире

18 января 2018, 16:00
Спортсмены КНДР и Южной Кореи на открытии Олимпиады-2018 выйдут под единым флагом

Спортсмены КНДР и Южной Кореи на открытии Олимпиады-2018 выйдут под единым флагом

Кроме того, будет создана объединенная женская сборная по хоккею с шайбой Кореи

Официальные лица двух Корей в среду, 17 января согласились сформировать единую женскую хоккейную команду на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане, в следующем месяце. Делегация корейских спортсменов примет участие в церемонии открытии игр под единым флагом, сообщает ЕНВ.

После встречи на рабочем уровне, состоявшейся в среду в демилитаризованной зоне, стороны также согласились провести совместное культурное мероприятие на живописном курорте на горном участке Кымгансан. На следующей неделе северокорейская делегация посетит Юг, чтобы ознакомиться с объектами на площадке Игр, об этом сообщило информационное агентство Yonhap. Южнокорейские власти также согласились направить своих спортсменов на горнолыжный северокорейский курорт "Масикрён" для прохождения тренировочных сборов в преддверии игр, которые состоятся с 9 до 25 февраля. В состав делегации Севера войдут 550 человек. Из них 230 болельщиков, 30 спортсменов тхэквондо, делегация из 150 человек для Паралимпийских игр и 140 членов художественной группы.

Делегация КНДР поедет через город Кэсон, который находится по пути по главной магистрали от Пхеньяна до Сеула. Напомним, южнокорейские власти уже давно пытаются сделать главный старт двухлетия "олимпийскими играми мира", особенно на фоне возросшей напряженности в отношениях между двумя Кореями. Нынешние дискуссии, напротив, свидетельствуют о заметном улучшении межкорейских связей.

В самой Южной Корее нашлось немало критиков решения о создании единой хоккейной команды. По их мнению, правительство таким образом ограничивает некоторых хоккеистов в участии в Олимпийских играх ради достижения политических целей руководства страны. Десятки тысяч людей подписали онлайн-петицию на веб-сайте президента, призывающих лидера страны Мун Джэина отказаться от этого плана.

"Наши игроки так много лет тренировались, чтобы соревноваться на Олимпиаде и совместная команда с Севером сделала бы их усилия пустыми", - говорится в этой петиции. Впрочем, сборная страны смогла заявиться на турнир по хоккею с шайбой только как хозяева олимпиады. В ином случае место бы олимпийской сборной Кореи на играх не нашлось, так как ее хоккейные сборные не входят в элиту миррового спорта.

Сообщается, что власти двух Корей обсудят результаты своих переговоров с представителями Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне уже в субботу.

Напомним, что серия межкорейских переговоров стала возможной после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внезапно объявил в ходе своей новогодней речи о готовности КНДР принять участие в предстоящих Играх. Этот шаг рассматривается как стремление ослабить напряженность на полуострове, и поэтому был положительно встречен Сеулом. Олимпийский город Пхёнчхан расположен всего в 80 километров к югу от демилитаризованной зоны, которая разделяет полуостров.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мир не должен быть наивным в отношении "мирного наступления" Северной Кореи в отношении Олимпийских игр. "Сейчас не время ослабить давление или "вознаграждать" Северную Корею", – сказал Коно. – Тот факт, что Северная Корея участвует в диалоге, может быть истолкован как доказательство того, что санкции действуют".

Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сёджона в Южной Корее Пак Хак Сон сказал, что Северная Корея использовала спортивную команду, чтобы привлечь внимание к своей дипломатии. 

Метки: Северная Корея, Южная Корея

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