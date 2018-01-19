Во Владивостоке водитель совершив наезд на 13-летнего мальчика скрылся

18 января 2018 года в 07 часов 45 минут утра в районе дома №2А по улице Окатовая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель неустановленной автомашины, двигаясь со стороны улицы Вилкова в направлении Черемуховой, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшему, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Прибывшие медики госпитализировали подростка с переломом правой голени в травматологическое отделение городской клинической больницы.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 102, 8 (423) 2490921, 8(914)6866284