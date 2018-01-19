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18 января 2018, 15:00
Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток добавило ещё три проекта в число финалистов

Жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток добавило ещё три проекта в число финалистов

Количество финалистов премии увеличилось до 21 проекта

Подведены первые итоги голосования жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей изначально вошли 18 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ.

Однако, в отличие от прошлого года, в нынешнем процессе отбора проектов в финальную часть конкурса произошли изменения, что внесло дополнительную интригу в процесс.

"В этом году результатом дистанционного голосования жюри за проекты, представленные к участию в премии "Серебряный Лучник – Дальний Восток", стала новая для нас ситуация. Помимо трёх проектов, победивших по количеству набранных голосов от членов жюри в каждой категории, нами было принято решение включить в шорт-лист дополнительно ещё три проекта из числа тех, что недобрали до прохождения каких-то один-два балла. Таким образом, члены жюри дали шанс авторам не попавших в шорт-лист работ представить их на общих основаниях, и побороться за победу в своих номинациях. Мы понимаем, что таким образом конкуренция среди участников вырастет, но таково решение жюри - которое, как мы думаем, положительным образом скажется на содержательной части премии "Серебряный Лучник " - Дальний Восток, и более полно представит спектр проектов на церемонии защиты", - рассказал председатель премии, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов.

Таким образом, в число дополнительных номинантов на премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток вошли проекты:

  • "Программа "Краеведы"". Автор: Владислав Демьянов, телеканал "ОТВ-Сахалин", г. Южно-Сахалинск,
  • "Уникальная серия открыток “Новые сказки Камчатки”". Автор: Елена Рыжкова, "Почта России", г. Хабаровск,
  • "Россия на новостном китайском портале DBW.CN". Автор: Константин Ягодин, OOO "Синематика", г. Владивосток.

Напомним, что один из проектов-финалистов по решению экспертной комиссии будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" и получит право на публичную защиту в Москве. Еще десять региональных соискателей получат возможность участия в федеральном конкурсе без регистрационного взноса. Церемония защиты проектов и награждения победителей VII премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток состоится 26 января 2018 г в Малом зале Приморской краевой Филармонии (г. Владивосток, ул. Светланская, 15), начало в 9.30.

Метки: Дальний Восток, пиар, премия, проекты, Серебряный лучник

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