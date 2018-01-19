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Политика

18 января 2018, 14:50
Приморские депутаты делают первые шаги в защиту прав обманутых дольщиков и детей-сирот

Приморские депутаты делают первые шаги в защиту прав обманутых дольщиков и детей-сирот

Всего к категории обманутых дольщиков в крае отнесено около тысячи приморцев

Упрощенный порядок получения земли предлагают ввести депутаты ЗС ПК для строительства многоквартирных домов, часть жилого фонда в которых будет передана обманутым дольщикам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

С инициативной расширить перечень критериев, по которым земельные участки можно передавать в аренду без проведения торгов под строительство многоквартирных домов, выступила группа депутатов в составе Андрея Ищенко, Евгения Зотова, Константина Богданенко, Вячеслава Дрожжина, Александра Петухова, Николая Селюка, Александра Ролика, Игоря Чемериса, Сергея Слепченко, Юлии Толмачевой и Татьяны Косьяненко.

В настоящее время приморское законодательство допускает упрощенный порядок предоставления участков, находящихся в краевой или муниципальной собственности, для размещения социально значимых объектов и реализации приоритетных инвестиционных проектов. В аренду без проведения торгов могут быть выделены участки под строительство индивидуальных жилых и многоквартирных домов, передаваемых в собственность или социальный найм гражданам, которые лишились жилья в результате чрезвычайных ситуаций.

По мнению инициаторов законопроекта, аналогичным образом можно решить проблему обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также восстановить права граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. "Подготовленные нами поправки к закону предусматривают предоставление земли в аренду без торгов юридическим лицам, которые возьмут на себя обязанность по возведению многоквартирных домов и последующей передаче части построенного жилого фонда обманутым дольщикам и детям-сиротам. Причем на реализацию этого закона не потребуется выделения бюджетных средств, хотя, например, только сумма ущерба пострадавших от недобросовестных застройщиков составляет 1,5-2 млрд рублей", - озвучил позицию разработчиков законодательной инициативы депутат Андрей Ищенко.

Сегодня в реестр граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права при этом были нарушены, в Приморье включено 168 человек. Однако фактическое количество пострадавших лиц намного превышает эту цифру. Только в доме по улице Пихтовой, 35, строительство которого ведется уже почти четверть века, должны были получить квартиры 220 семей. А всего к категории обманутых дольщиков в крае может быть отнесено около тысячи приморцев.

"Высокую актуальность имеет наша законодательная инициатива и для урегулирования ситуации, которая сложилась в Приморье с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в очереди на получение жилья состоит более шести тысяч граждан данной категории, и законопроект дает надежду, что их квартирный вопрос все же будет решен", - заострил внимание председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, который является координатором партийного проекта "России важен каждый ребенок".

Решением комитета по продовольственной политике и природопользованию поправки к закону "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" одобрены и вынесены на рассмотрение краевого парламента. Однако, как отметил председатель комитета Евгений Зотов, утверждение законопроекта станет только первым шагом на пути к решению застарелой проблемы. Одновременно депутатам Законодательного Собрания необходимо будет внести изменения в закон "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот" и принять закон "О мерах по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены". Именно в этих нормативных актах будет прописан механизм предоставления квартир гражданам в собственность. 

Метки: дети-сироты, дольщики, ЗСПК

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