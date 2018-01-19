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Экономика

18 января 2018, 13:00
Банкам разрешат приостанавливать подозрительные переводы

Банкам разрешат приостанавливать подозрительные переводы

Новый законопроект направлен на исключение возможностей хищения денежных средств

Банки смогут блокировать с помощью систем дистанционного банковского обслуживания подозрительные денежные операции до получения разрешения клиента или истечения двух суток. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Автором законодательной инициативы выступило Правительство России. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, законопроект направлен на исключение возможностей хищения денежных средств. "Банки смогут блокировать операции, которые могут быть расценены как мошеннические, на срок до двух суток. Это сможет решить проблему, связанную с мошенничеством", — сказал он. Моисеев добавил, что сегодня банки могут блокировать карты клиентов, которые уехали отдыхать за границу и совершают там покупки: "Сейчас этот процесс не урегулирован вообще".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский отметил, что оператор должен будет в обязательном порядке запросить у клиента подтверждение совершения операции. "При получении подтверждения клиента оператор должен будет восстановить операцию", — сказал депутат.

Метки: банки, переводы, хищение

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