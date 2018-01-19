Общественный совет при Минвостокразвития России подвел итоги деятельности в 2017 году

В среду, 17 января, в Общественной палате России прошло итоговое совещание Общественного совета при Минвостокразвития России. Повестка заседания включала итоги работы Совета в 2017 году и планы на 2018 год, вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Ключевыми направлениями работы Совета в 2017 году стали поддержка третьего сектора, мониторинг экологической ситуации, развитие образования, проект "Дальневосточный гектар".

Развитие третьего сектора, стимулирование конструктивной социальной активности и повышение проектной культуры НКО ДФО, по мнению председателя Общественного совета при Минвостокразвития России Сергея Габестро, является основным достижением работы Совета. По итогам конкурса президентских грантов в этом году НКО Дальнего Востока получили на реализацию 165 проектов на сумму более 235 млн. руб., что составляет чуть меньше 4% от общего грантового фонда. Это в четыре раза превышает итоги прошлого года. В следующем году планируется увеличить сумму грантовых средств, выделяемых на развитие НКО Дальнего Востока, до 5% за счет консультационной поддержки НКО в подаче заявок.

Привлечение внимания власти к актуальным проблемам жителей Дальнего Востока также является важной задачей Совета. Основная проблематика 2017 года была сосредоточена в области развития малого и среднего предпринимательства, экологии и образования. В первую очередь, речь идет о Находке.

Ряд мероприятий провел Общественный совет при Минвостокразвития и по проблемам образования. "Образовательная ТОР" – новая инициатива Совета, к разработке которой приступит в 2018 году рабочая группа по образованию. Основным акцентом планируется сделать работу с дошкольниками и младшими школьниками. Важным навыком, который планируется вырабатывать у детей, станет умение постоянно учиться, чтобы они были приспособлены к получению дополнительных навыков и знаний в технологически быстро меняющемся мире.

Еще одним важным аспектом работы является реализация собственных проектов Общественного совета при Минвостокразвития. Грантовый конкурс "В добром крае – добрые дела", направленный на поддержку образовательных, культурных и социальных инициатив, поддержал 26 проектов в этом году.

Новый федеральный конкурс "Я – Созидатель" – тексты, фото, видео и мультимедиа, рассказывающие о людях и организациях, чьи дела помогают изменить к лучшему окружающую действительность, создать комфортную среду для жизни в своих городах и поселках, – был объявлен на заседании Совета и будет реализован в 2018 году. Организаторы мероприятия надеются осуществить взаимообмен успешными практиками и инициативами созидательства между Дальним Востоком и другими регионами нашей страны.

В планы работы на 2018 год вошли 10 приоритетных направлений, среди которых развитие добровольчества и волонтерства, социальный аудит, развитие рыболовства и аквакультура, поддержка предпринимательства и реформирование контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, члены Совета будут предлагать свои тезисы в национальный доклад президента России. Будет продолжена работа в рамках программы "ВДКДД", по поддержке НКО и ОСП "Восточный вектор".