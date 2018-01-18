Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин стал самым запрашиваемым среди своих оппонентов в "Яндексе"

Сетевое издание "Ежедневные новости Владивостока" провело исследование среди пользователей "Яндекса" по поводу их интереса к президентским выборам 2018 года и выдвинутым кандидатам. Запрос "кандидаты на выборах президента" пользователи "Яндекса" адресовывали системе почти 50 тысяч раз за последнее время. "Кандидатом Грудининым" российские пользователи интернета, по данным "Яндекса", интересовались в большей степени, чем всеми остальными вместе взятыми. Эксперты связывают это с тем, что КПРФ впервые за всю историю проведения президентских выборов в нашей стране, выставила вместе своего лидера, Геннадия Зюганова, иного кандидата, ранее неизвестного широкой аудитории.

В Приморском крае, по данным поисковой системы, общий перечень кандидатов в президенты пользователи "Яндекса" запрашивали по состоянию на 17.01.2018 403 раза. "Кандидатом Грудининым" интересовались 2982 раза, "кандидатом Путиным" – 191 раз, аналогичный запрос по отношению к Ксении Собчак приморцы в российской поисковой сети делали 108 раз, про Бориса Титов как кандидата спросили 53 жителя Приморья, а про политических тяжеловесов Владимира Жириновского и Григория Явлинского – всего по 14 раз.

В целом, в России характеристики запрашиваемости основных участников президентской гонки в "Яндексе" примерно схожи с приморскими. Результаты по запросу "кандидат Грудинин" поисковая сеть выдавала более 320 тысяч раз. Для сравнения у "кандидата Путина" только 15,6 тысяч запросов по всей России, у Собчак и Титова – чуть более 11 тыс., у Жириновского – немногим более 2,5 тысяч, а у Явлинского – 1125.

По данным системы "Яндекса", высокая популярность запроса "кандидаты на выборах президента" наблюдается в 64 из 85 субъектов страны, в том числе, во всех дальневосточных регионах кроме Чукотки. Примечательно, что жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области демонстрируют пониженный интерес к кандидатам на просторах российской поисковой сети. Особую популярность запрос имеет в Новгородской области (показатель "региональной популярности" – 201%), Республике Адыгее (192%), Курганской области (185%), в Иркутской и Еврейской автономной областях (по 178%), на Колыме (175%), Камчатке (174%) и в Забайкалье (172%). Приморцы попали в число тех, кто активно интересуется кандидатами в президенты в "Яндексе". Соответствующий запрос сделали 403 человека, а его показатель "региональной популярности" составил 120%.

Кандидат Грудинин особо интересен жителям 59 российских регионов (в том числе, Москвы и Петербурга). На Дальнем Востоке кандидатом от КПРФ серьезно интересуются во всех субъектах кроме Магаданской области и Чукотки. Особую популярность запрос "кандидат Грудинин" имеет в Алтайском крае (182%), Республике Якутии (161%) и на Камчатке (157%). В Приморском крае про выдвигаемого в президенты директора Совхоза им. Ленина спрашивали 2982 человека. Судя по показателю "региональной популярности" запроса в 135%, им также активно интересуются и наши пользователи "Яндекса".

Запрос "кандидат Путин" за прошедшие недели был популярен в 44 субъектах страны, в том числе, в Приморье (179%), на Камчатке (232%), Сахалине (116%) и Колыме (428%). В последнем регионе зафиксирован наибольший ажиотаж вокруг запроса по всей России. В Приморском крае запрос "кандидат Путин" пользователи "Яндекса" вводили 191 раз.

Ксенией Собчак как кандидатом в президенты наиболее серьезно интересовались пользователи "Яндекса" в 50 российских субъектах, в том числе, в Приморском и Хабаровском краях и Якутии. Наибольший интерес данный кандидат вызвал у жителей Тувы (341%), Калмыкии (263%) и Архангельской области (200%). В Приморском крае запрос "кандидат Собчак" вводили 108 пользователей "Яндекса". Уровень "региональной популярности" запроса составил 139%.

Стоит отметить, что другими кандидатами в российской поисковой сети пользователи интересовались в меньшей степени. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский был особо интересен пользователям только 36 регионов (при этом, среди дальневосточных субъектов – только Хабаровский край). Основателя "Яблока" Григория Явлинского как кандидата в президенты активно запрашивали в 20 регионах, в том числе, в Приморском крае (показатель "региональной популярности" запроса у нас – 182%). Председателя "Партии Роста" Бориса Титова активно искали в 23 регионах страны, в том числе на Камчатке. В Приморье запрос "кандидат Титов" был сделан в "Яндексе" 53 раза (уровень "региональной популярности" составил 69%).

"Региональная популярность" (в статистике поисковых запросов системы "Яндекс", или affinity index) – это доля, которую занимает регион в показах по данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% - пониженный.

По словам дальневосточного политолога, директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрия Коломейцева, большой интерес россиян и дальневосточников к персоне Павла Грудинина в канун президентских выборов не случайно. "Как показал недавний социологический опрос, проведенный на территории Дальнего Востока, кандидата от КПРФ почти 98% опрошенных респондентов не знали до старта президентской избирательной кампании, - отмечает эксперт. – Определенно точно мы не можем так говорить, например, про Ксению Собчак или Бориса Титова, а у тем более, про Явлинского, Жириновского и Путина, которые в политике находятся очень давно. Если сделать подобную статистику по результатам запросов в Youtube, то думаю, результаты будут более красноречивые, ведь многие блоггеры там воспользовались тем, что Грудинин был не знаком широкой аудитории и делали ролики с громкими вывесками и весьма обычным содержанием, таким образом, зарабатывая на любопытстве россиян".