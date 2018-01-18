Сотрудницу Минюста России по Приморскому краю лишили автомобиля

Прокурор Приморского края обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства автомашины, стоимостью 1,4 млн. рублей, принадлежащей начальнику отдела управления Минюста России по краю, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Основанием для обращения в суд послужили материалы, полученные в ходе проверки исполнения требований Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Установлено, что сотрудница регионального управления Минюста России в 2014 году приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска, среднерыночная стоимость которого составляла 1,4 млн. рублей. При этом размер совокупного дохода служащей за 2011-2013 гг. в три раза меньше стоимости указанной автомашины.

В соответствии с требованиями законодательства чиновница обязана была представить сведения о расходах, в том числе о сделках по приобретению спорного объекта имущества, поскольку его стоимость превышала общий доход служащей за три последних года. При этом она должна была указать и источники получения средств, за счет которых эта сделка совершена. Требуемые по закону сведения ею в установленный срок не представлены. Более того, стоимость транспортного средства была существенно занижена до 110 тыс. рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор края направил в суд заявление об обращении в доход государства указанное имущество. По заявлению прокурора в целях обеспечения иска наложен арест на автомашину.

Первореченский районный суд города Владивостока исковые требования прокурора края удовлетворил в полном объеме. Принадлежащий служащей регионального управления Минюста России автомобиль, в отношении которого не представлены подтверждающие сведения об его приобретении на законные доходы, постановлено обратить в пользу государства.

Решение суда не вступило в законную силу.