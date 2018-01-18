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Общество

17 января 2018, 20:50
Сотрудницу Минюста России по Приморью лишили автомобиля, приобретенного на законные доходы

Сотрудницу Минюста России по Приморскому краю лишили автомобиля

Стоимость машины превышала доход служащей за три последних года

Прокурор Приморского края обратился в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства автомашины, стоимостью 1,4 млн. рублей, принадлежащей начальнику отдела управления Минюста России по краю, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Основанием для обращения в суд послужили материалы, полученные в ходе проверки исполнения требований Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Установлено, что сотрудница регионального управления Минюста России в 2014 году приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска, среднерыночная стоимость которого составляла 1,4 млн. рублей. При этом размер совокупного дохода служащей за 2011-2013 гг. в три раза меньше стоимости указанной автомашины.

В соответствии с требованиями законодательства чиновница обязана была представить сведения о расходах, в том числе о сделках по приобретению спорного объекта имущества, поскольку его стоимость превышала общий доход служащей за три последних года. При этом она должна была указать и источники получения средств, за счет которых эта сделка совершена. Требуемые по закону сведения ею в установленный срок не представлены. Более того, стоимость транспортного средства была существенно занижена до 110 тыс. рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор края направил в суд заявление об обращении в доход государства указанное имущество. По заявлению прокурора в целях обеспечения иска наложен арест на автомашину.

Первореченский районный суд города Владивостока исковые требования прокурора края удовлетворил в полном объеме. Принадлежащий служащей регионального управления Минюста России автомобиль, в отношении которого не представлены подтверждающие сведения об его приобретении на законные доходы, постановлено обратить в пользу государства.

Решение суда не вступило в законную силу.

Метки: Минюст, прокуратура

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