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Экономика

17 января 2018, 18:50
Роспотребнадзор будет штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Роспотребнадзор будет штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Также ведомство откроет горячую линию по вопросу приема новых купюр

С 18 января Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, и будет штрафавать за отказ принимать купюры, максимальный размер которого для юридических лиц может составлять до пятидесяти тысяч рублей, сообщает ЕНВ.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января т.г. открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой", — говорится в сообщении ведомства.

Россиянам расскажут про обращение новых купюр, прием ветхих купюр, отказ в уплате мелкими монетами и банковскими картами. Штраф за отказ продавца принять новые купюры может составлять до 50 тысяч рублей.

Напомним, новые банкноты были представлены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 12 октября 2017 года. Глава ЦБ отмечала, что введение новых банкнот не повлияет на инфляцию в России. 15 ноября Банк России призвал россиян не приобретать новые купюры по цене выше номинала.

Метки: Банк России, купюры, Роспотребнадзор

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