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Южная Корея

17 января 2018, 17:50
Интенсив-туры в Корею набирают обороты

Интенсив-туры в Корею набирают обороты

В 2017 году НОТК успешно запустила свою новую программу поддержки для направления

Количество иностранных туристов, посетивших Корею с целью инсентив-туризма (за исключением туристов из Китая) достигло 183 307 человек, что отражает увеличение потока по данному направлению на 25% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ЕНВ со ссылкой на представительство Национальной организации туризма Кореи (НОТК) во Владивостоке.

По словам президента НОТК Чон Чанг Су, большая часть таких туристов приезжает и стран Юго-Восточной Азии, показатели впечатляют, особенно Вьетнам (56 246,  увеличение на 90,5%), Филиппины (4 855, увеличение на 128,7%) и Малайзия (16 681 человек, увеличение на  27,3%). Страны, турпоток из которых не был велик, на данный момент рассматриваются как рынок для активной деятельности маркетологов. Рост турпотока по инсентив-туризму напрямую зависит от экономического развития рынков стран Юго-Восточной Азии и активной деятельностью НОТК.

Директор отдела инсентив-туризма Пак Чуль Бым НОТК:

"Мы предприняли несколько шагов для поиска новых рынков и увеличения числа туристов, прибывающих в Корею. Наш основной шаг состоял в том, чтобы расширить существующую систему поддержки для привлечения в Корею в прошлом году большего числа инсентив-туристов".

В 2017 году НОТК успешно запустила свою новую программу поддержки для направления MICE-туризма и инициировала несколько роад-шоу за рубежом вместе с корейскими туристическими компаниями и MICE-бюро.

Справка:

  • Инсентив-тур (англ. incentive) – это корпоративная поездка, организуемая для сотрудников компании с целью повышения мотивации их труда.
  • MICE-бюро при Национальной организации туризма Кореи способствует развитию делового и инсентив-туризма, предоставляет широкий спектр консультаций и помощь тем, кто рассматривает возможность проведения мероприятий и встреч в Корее. Также Национальная организация туризма Кореи оказывает поддержку при организации MICE-мероприятий и инсентив-туров в Корею при условии участия от 10 человек. 

Метки: интенсив-туры, НОТК, статистика

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