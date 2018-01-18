Для получения одного биткойна необходимо 556 дней и большое количество электроэнергии

Цены на технические средства, способные добывать биткойны, выросли, по аналогии с тем, как увеличился курс на саму криптовалюту. Это привело к тому, что отдельные игроки рынка начали искать альтернативы, например, переходя на Ethereum, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Рой Чен продает компьютерное оборудование в Гонконге, специально разработанное для сложных вычислений, необходимых для производства биткойнов и других криптовалют. Еще год назад он продавал обычные ноутбуки и персональные компьютеры год назад. "Майнинг криптовалют снова вошёл в моду, начиная с 2016 года. И уже многие ранее бросившие это занятие снова начинают к нему возвращаться. Именно поэтому мы пришли к идее начать продавать оборудование для майнинга", - сказал Рой Чен. Цена на самый простой компьютер, способный майнить, у этого продавца составляет 25 тысяч гонконгских долларов (почти $4000).

Между тем, цены на биткойн заметно росли. Например, в конце сентября он стоил 5000 американских долларов, а в конце декабря – уже 18 674 долларов США. Спрос на графические процессоры, необходимые для успешного майнинга, достиг высокого уровня.

По словам соучредителя Cheap Monster Джеки Янга, цены на профессиональные устройства для производства биткойнов, такие как модель AntMiner S9 от Bitmain Technologies, в Гонконге выросли с 13 до 35 тысяч местных долларов. В Пекине AntMiner S9 стоит немногим больше – 31 600 юаней (4900 долларов США).

Даже если вы готовы заплатить за устройство, все равно очень сложно найти устройство, которое находится в доступе, заявили в Bitmain Technologies, основанном в Пекине производителе полупроводников и разработчик чипов ASIC. Если вы сделаете заказ по первоначальной цене, нет никаких обещаний, вы получите его, даже спустя несколько месяцев, уточнили в пекинской компании.

При этом, мощный компьютер может произвести 0,0018 биткойна за день, что примерно равно $20 по нынешнему курсу. Для получения одного биткойна требуется круглосуточная работа компьютера в течение 556 дней.

Сколько потребляют электроэнергии современные устройства для майнинга?

AntMiner S9 потребляет 33 киловатта электроэнергии в день, поэтому для его работы в течение месяца требуется 1000 киловатт электроэнергии. В Гонконге стоимость такого количества электроэнергии обходится потребителям в 16 тысяч гонконгских долларов (около $2000).

При этом, согласно данным исследования OVO Energy, тариф на электроэнергию в Китае является одним из самых низких в мире. Он варьируется от 0,4783 до 0,7525 юаня за кВт-час в зависимости от потребителя (физическое или юридическое лицо). В некоторых городах КНР стоимость на электроэнергию даже ниже.

По данным Кембриджского университета, в Китае находятся самые большие в мире криптовалютные фермы, суммарно потребляющие 111 мегаватт электроэнергии. При должном использовании устройств они должны окупить затраты на них в течение 200 дней, впрочем, как отмечают игроки рынка, реальность далека от математики. Это связано с тем, что издержки на добычу биткойнов увеличивается в среднем примерно на 7 процентов каждые 13 дней. Таким образом, в настоящее время в зависимости от условий требуется до 900 дней, чтобы окупить стоимость владения одним AntMiner S9 при условии, что курс на криптовалюту не рухнет. Напомним, ранее это уже происходило. 22 декабря стоимость биткойна упала на 11 процентов.

"Одна из стратегий нивелирования рисков с биткойном может заключаться в том, чтобы не доверять ему одному", - отмечает житель Гонконга Гарри Вонг Хон Кит, который потратил 25 000 гонконгских долларов на компьютер, чтобы производить Ethereum – еще одну известную криптовалюту. Вонг сказал, что за последний месяц заработал "несколько тысяч местных долларов" чистой прибыли. "Это не так много, но я буду добиваться больших успехов и выбирать альтернативы среди криптовалют", - добавил игрок. Отметим, что курс эфириума за последнее время вырос еще больше, чем стоимость биткойна – с момента ее выпуска в 2015 году на 13 тысяч процентов. При этом, для майнинга альтернативной валюты гонконгец потратил всего 9 тысяч гонконгских долларов, приобретя три графических процессора RX580. Правда, затраты на другие компоненты у г-на Вонга составили 8 тысяч. "Если курс на Ethereum повысится в 10 раз, то я буду получать около 20 долларов США в день", - оптимистично смотрит на развитие "эфира" Гарри Вонг Хон Кит. Однако он добавил, что обычным людям, которые далеки от криптовалюты, не стоит рисковать.