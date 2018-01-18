Автомобилистов просят воздержаться от поездок

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета сегодня, 17 января, ориентировочно с 22 часов до 8 часов 18 января во Владивостоке ожидается снег с количеством осадков 4-6 мм (высота снежного покрова 5-7 см), ночью на дорогах местами ожидается гололедица и снежный накат. Наиболее интенсивное выпадение осадков ожидается с 2 часов ночи до 5 утра 18 января, сообщает ЕНВ.

Вчера днём Приморье находилось под влиянием двух барических образований. В северной половине края погоду определял антициклон, здесь было малооблачно и без осадков, максимальные температуры воздуха составили −13…−18°С. Южная половина была прикрыта облачностью фронтального раздела циклона, смещающегося над акваторией Японского моря. Здесь прошёл небольшой и умеренный снег, выпало до 2 мм, максимальные температуры −3…−12°С.

Ночью на Приморье распространился антициклон, а вместе с ним и более холодная воздушная масса. Основной фон температур воздуха составил −17…−30°С, на северо-востоке воздух выхолодился до −36°С, на побережье −8…−16°С. Частые смены периодов потепления и похолодания, которые в последнее время отмечаются над югом Дальнего Востока, создают благоприятные условия для образования изморозевых отложений. Вот и сегодня в отдельных районах края отмечалось это неблагоприятное явление природы, осложняющее движение на дорогах.

Сегодня, 17 января, синоптическая ситуация над Приморским краем опять изменится. Во второй половине дня к западным границам Приморья приблизятся атмосферные фронты очередного циклона, смещающегося над Китаем. В западной половине края увеличится облачность, местами начнётся небольшой снег. Ветер сменит направление на южное, на юг Дальнего Востока начнёт поступать тёплая воздушная масса с юга. И после холодной ночи в дневные часы столбики термометров покажут 0…−13°С.

Ночью циклон будет смещаться над Приморьем, площадь распространения и интенсивность осадков увеличится. На дорогах образуется гололедица. Облачность уменьшит выхолаживание, на большой части края ожидается −4…−12°С, в центральных районах −14…−20°С, на северо-востоке останется влияние антициклона, столбики термометров опустятся до −27 °С.

Завтра днём циклон сместится на акваторию Японского моря, и Приморье окажется в тыловой его части. Местами ещё сохранится небольшой и умеренный снег, на дорогах гололедица, максимальные температуры воздуха останутся уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке вчерашний день выдался пасмурным, временами шёл слабый снег, выпало до 0,2 мм. В дневные часы столбики термометров поднялись до −5…−7°С. Ночью прояснило. Отсутствие облачности способствовало выхолаживанию приземного слоя воздуха, и ночь оказалась на 5–6 градусов холоднее предыдущей, минимальные температуры опустились до −13°С.

Сегодня в краевом центре вновь увеличится облачность, ветер сменит направление на южное, вечером возможен слабый снег. Максимальные температуры воздуха −6…−9°С. Предстоящей ночью ожидается небольшой, временами умеренный снег. На дорогах гололедица. При южном, юго-восточном ветре ночь будет тёплой, минимальные температуры в пределах −6…−9°С.

Завтра днём снег в городе прекратится, будет дуть свежий северный ветер. Столбики термометров поднимутся до −4…−6°С.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой в случае снегопада по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.