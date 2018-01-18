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Экономика

17 января 2018, 16:30
Китайские инвесторы заинтересованы в строительстве ВКАД

Китайские инвесторы заинтересованы в строительстве ВКАД

Общая протяженность ВКАД составит 22,6 километра

Детали возможного сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи глава Владивостока Виталий Веркеенко и представители китайской строительной корпорации "Гуанда" накануне, 16 января, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Строительная корпорация "Гуанда" из Китайской Народной Республики – одна из компаний, проявивших серьезный интерес к строительству Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Иностранную делегацию возглавил лично председатель правления компании г-н Гао И, с российской стороны во встрече приняли участие глава города Виталий Веркеенко, его заместитель – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, советники главы Владивостока Анатолий Мельник и Владимир Соколов, начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, и.о. начальника управления экономики и развития предпринимательства Елена Чакилева,  руководитель Владивостокского филиала международной аудиторской компании "Эрнст энд Янг" Алексей Ерохин.

В ходе встречи с потенциальными инвесторами обсуждались детали возможного сотрудничества, в том числе организационные, юридические, финансовые модели реализации строительства ВКАД. Представителей китайской делегации интересовали вопросы технико-экономического обоснования, планируемые сроки и этапы реализации проекта, возможные поставки стройматериалов и другие детали.   

Как пояснил заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский, на сегодняшний день определён маршрут прохождения трассы, технические параметры сооружений, которые должны быть построены в ходе реализации проекта – количество мостов, развязок, подпорных стен, а также земельные участки, которые попадают в зону строительства. "Общая протяженность ВКАД составит 22,6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки при скорости 80 километров в час. Проект строительства кольцевой дороги разбит на несколько этапов, первый из которых прошёл техническую проработку и расчёт финансовой модели для потенциальных инвесторов", - отметил он.

Глава китайской делегации Гао И подчеркнул высокую заинтересованность в реализации проекта ВКАД, добавив, что строительная компания готова инвестировать не только в строительство дороги, но и внести свой вклад в развитие региона, и в укрепление добрососедских отношений между нашими странами.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поблагодарил гостей за интерес к важнейшему для развития Владивостока проекту и за плодотворную работу в ходе встречи. "Владивостоку нужны новые дороги-дублёры и транспортные развязки, и в этом направлении мы готовы, в том числе, к совместной работе с инвесторами. Создание Владивостокской кольцевой дороги разгрузит многие городские магистрали и сделает передвижение по городу более комфортным. Готовы предоставить на рассмотрение все необходимые расчеты и параметры объекта.  В качестве бизнес-модели сотрудничества в области строительства может быть использовано заключение концессионного соглашения", - подчеркнул глава города Виталий Веркеенко.

Метки: ВКАД, инвесторы

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