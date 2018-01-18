За 2017 год расходы иностранцев в Японии достигли рекордного уровня

Затраты иностранных туристов в Японии выросли на 17,8% в 2017 году до рекордных 4,43 трлн. иен (39,9 млрд. долларов). Число въезжающих туристов также выросло до рекордного уровня. Такие данные во вторник предоставило агентство по делам туризма Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой Kyodo News.

В агентстве сообщили, что увеличение расходов иностранных туристов был вызван устойчивым ростом числа приезжих из других стран Азии. В 2017 году число иностранных туристов выросло на 19,3 процента по сравнению с предыдущим годом до рекордных 28,69 млн. человек.

Однако, в 2017 году средние расходы на одного туриста упали на 1,3 процента до 153 921 иены. В прошлом году снижение этого показателя составило 11,5 процента, в основном, за счет падения покупательской способности у китайских туристов. В 2016 году затраты, приходящиеся на одного туриста из КНР, приехавшего в Японию, составили 230 382 иен. Впрочем, и этот показатель был значительно выше того, что приходится на посетителей из США (около 200 тысяч иен) и европейских стран. Расходы на одного южнокорейского туриста составили всего 71 795 иен, хотя их общие расходы заняли третье место среди всех стран и регионов.

В 2017 году китайские туристы потратили 1,69 трлн. иен, что на 14,9% больше, чем годом ранее, 574,4 млрд. иен потратили тайванцы, что на 9,5% больше прошлогоднего показателя, а южнокорейцы потратили 512,6 млрд. иен, что на 43,3% больше чем в 2016 году.