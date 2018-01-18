В Южной Корее представили дизайн почтовых марок, посвящённых Паралимпиаде в Пхёнчхане

В национальном почтовом операторе Korea Post сегодня сообщили о том, что на этой неделе начнётся продажа памятных марок с изображением символики Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает ЕНВ.

По словам представителей оператора, выпущено 800 тысяч экземпляров марок с талисманом Паралимпийских игр – азиатским чёрным медведем. Выпущено десять видов марок на параолимпийскую тематику, на каждой из которых изображены разные виды спорта, которыми занимается талисманный медведь. Это биатлон, лыжный спорт, хоккей на льду, сноуборд и другие.

Марки будут доступны в 220 крупных почтовых отделениях по всей стране и на веб-сайте Korea Post. Каждая марка будет продаваться за 330 вон (17,49 рублей).

"Мы надеемся, что зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане 2018 года станут поводом для того, чтобы сделать весь мир единым, независимо от расы, региона проживания и состояния здоровья", - сказал глава Korea Post Кан Сён Жу.