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Южная Корея

17 января 2018, 14:40
В Южной Корее представили дизайн почтовых марок, посвящённых Паралимпиаде в Пхёнчхане

В Южной Корее представили дизайн почтовых марок, посвящённых Паралимпиаде в Пхёнчхане

Каждая марка будет продаваться за 330 вон, начиная с этой недели

В национальном почтовом операторе Korea Post сегодня сообщили о том, что на этой неделе начнётся продажа памятных марок с изображением символики Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает ЕНВ.

По словам представителей оператора, выпущено 800 тысяч экземпляров марок с талисманом Паралимпийских игр – азиатским чёрным медведем. Выпущено десять видов марок на параолимпийскую тематику, на каждой из которых изображены разные виды спорта, которыми занимается талисманный медведь. Это биатлон, лыжный спорт, хоккей на льду, сноуборд и другие. 

Марки будут доступны в 220 крупных почтовых отделениях по всей стране и на веб-сайте Korea Post. Каждая марка будет продаваться за 330 вон (17,49 рублей).

"Мы надеемся, что зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане 2018 года станут поводом для того, чтобы сделать весь мир единым, независимо от расы, региона проживания и состояния здоровья", - сказал глава Korea Post Кан Сён Жу.

Метки: паралимпиада, Южная Корея

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