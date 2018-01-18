В Охотском море набирает обороты минтаевая путина

Вылов минтая в Охотском море составил 101,1 тыс. тонн, превысив показатель за аналогичный период 2017 года на 87%, или 47,1 тыс. тонн, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Напомним, промысел минтая и сельди в Охотском море стартовал 1 января 2018 года. Приказом Минсельхоза общий допустимый улов (ОДУ) минтая на 2018 год установлен на уровне 1 млн. 781,3 тыс. тонн, тихоокеанской сельди – 324,5 тыс. тонн.

Из общего объема вылова минтая, освоенного на 16 января 2018 года, 83,9 тыс. тонн добыто в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, 1,9 тыс. тонн – в Северо-Охотоморской подзоне, 15,3 тыс. тонн – в Восточно-Сахалинской подзоне.

Вылов тихоокеанской сельди составил 19,7 тыс. тонн. Промысел идет в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах.

Всего на промысле минтая и сельди в Охотском море работают 112 судов и две перерабатывающих плавбазы, 7 промысловых и 3 приемных судна ведут снюрреводный промысел донно-пищевых объектов у побережья Западной Камчатки.

В районах добычи краба и креветки обстановка удовлетворительна, но в ближайшее время ледовые поля в заливе Шелихова начнут мешать промыслу.

Лов сельди ведут 10 крупнотоннажных и 18 среднетоннажных судов, на приеме продукции работают две плавбазы. Уловы варьируются от 40 до 150 тонн сельди на судосутки промысла. В уловах преобладает рыба промысловым размером 27-28 сантиметров.

В районе промысла находится 36 ед. транспорта: от 10 до 12 – под погрузкой, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и в переходах. За минувшие две недели закончили погрузку и направились в порт 21 ед. транспортного судна различной емкости.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находятся 34 инспектора морской охраны и одно патрульное судно. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось. При увеличении интенсивности отгрузки, количество инспекторского состава будет увеличено. Безопасность работы судов в экспедиции осуществлял спасатель "Преданный". Аварийных ситуаций в последние две недели не возникало. Флот предупрежден о возможной резкой смене ледовой ситуации.

Экспедицию сопровождают 12 наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

По оценке специалистов ТИНРО-Центра, в ближайшие дни ослабление ветров и смена их направления на юго-западное несколько замедлят дрейф льда в районах работы флота. В северо-восточном секторе Охотского моря умеренное нарастание ледяного массива будет продолжаться на севере залива Шелихова – в Гижигинской губе. Существенного расширения ледяного пояса вдоль западного побережья Камчатки не прогнозируется.

Ожидаемый 20-21 января выход циклона в южные районы Камчатки вызовет нестабильную ледовую обстановку вдоль западной кромки льда. В районах к северо-востоку от Сахалина возможно расширение "кармана" чистой воды к западу, при этом в поясе слабых льдов вдоль кромки сплоченного льда возможно резкое образование зон сжатия.

На фоне штормовых восточных и северо-восточных ветров и при некотором повышении температуры воздуха можно ожидать расширение пояса слабого льда в районах у западной Камчатки на подходах к заливу Шелихова. На свободной ото льда акватории Западно-Камчатской подзоны будет сохраняться сильное волнение.

По данным Приморского территориального управления, холодильные мощности Приморского края загружены на 65,7% (в аналогичный период прошлого года – 81,2%). Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 8,5 руб./кг (в аналогичный период 2017 года – 13 руб./кг).