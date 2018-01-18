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Экономика

17 января 2018, 12:50
В поездах дальнего следования для домашних питомцев появились электронные билеты

В поездах дальнего следования для домашних питомцев появились электронные билеты

Пассажир вправе оформить электронную квитанцию на багаж как при покупке электронного билета, так и после его приобретения до отправления поезда

РЖД приняли решение о введении электронных билетов в поездах дальнего следования для домашних питомцев, которые оформляются на официальном сайте перевозчика, сообщает ЕНВ.

Мера призвана повысить качество обслуживания и для удобства пассажиров на сайте ОАО "РЖД" появилась возможность оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования. Также на сайте можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.

Теперь пассажир может оформить электронную багажную квитанцию как во время покупки электронного билета, так и после приобретения билета (электронного или в билетной кассе) до отправления поезда.

При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. Обращаем внимание пассажиров, что при посадке в поезд пассажир должен предъявить распечатанный контрольный купон.

Пассажиры поездов "Сапсан" могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных пород) только на специализированных местах, но не более одного на один оформленный проездной билет, отмечают в РЖД.

Сбор за перевозку животного включён в стоимость билета, поэтому оформления дополнительных квитанций не требуется.

Также напомним, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 года № 473, перевозка собак-поводырей осуществляется в намордниках и с поводком. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно.

Метки: питомец, РЖД

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