Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

17 января 2018, 12:30
Во Владивостоке к 2019 году полностью расчистят бухту Золотой Рог

Во Владивостоке к 2019 году полностью расчистят бухту Золотой Рог

На эти цели правительство выделяет из бюджета более 350 млн рублей

Полностью очистить бухту Золотой Рог от сточных вод планируется в 2019 году. Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, в настоящее время уже около 85% хозяйственно-бытовых сточных вод Владивостока поступает на современные очистные сооружения, в том числе по бухте Золотой Рог – 75%, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"На это мероприятие из краевого бюджета направлено за два последних года более 350 миллионов рублей. Полностью завершить работу планируется в 2019 году", – проинформировали специалисты.

В 2017 году ДВФУ разработана программа по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. Работа ведется в рамках инициированного Администрацией Приморского края и утвержденного Правительством РФ комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения, негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год был объявлен в стране Годом экологии. В Приморье был утвержден план, который включал в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды. Общий объем финансирования экологических мероприятий составил свыше 1,3 миллиардов рублей.

Метки: АПК, Золотой рог

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ученые ДВФУ и ДВО РАН предложили новый метод мониторинга строительных конструкцийУченые ДВФУ и ДВО РАН предложили новый метод мониторинга строительных конструкций
сегодня, 12:20
Авторами разработки стали ученые кафедры теоретической и экспериментальной физики ДВФУ и сотрудники Лаборатории прецизионных оптических ИАПУ ДВО РАН
Сотрудницу Минюста России по Приморскому краю лишили автомобиляСотрудницу Минюста России по Приморскому краю лишили автомобиля
вчера, 20:50
Стоимость машины превышала доход служащей за три последних года
Автомобилистов просят воздержаться от поездокАвтомобилистов просят воздержаться от поездок
вчера, 17:00
Сегодня вечером во Владивостоке ожидается снег

Последние новости

Приморские депутаты делают первые шаги в защиту прав обманутых дольщиков и детей-сиротПриморские депутаты делают первые шаги в защиту прав обманутых дольщиков и детей-сирот
сегодня, 14:50
Всего к категории обманутых дольщиков в крае отнесено около тысячи приморцев
Банкам разрешат приостанавливать подозрительные переводыБанкам разрешат приостанавливать подозрительные переводы
сегодня, 13:00
Новый законопроект направлен на исключение возможностей хищения денежных средств
Общественный совет при Минвостокразвития России подвел итоги деятельности в 2017 годуОбщественный совет при Минвостокразвития России подвел итоги деятельности в 2017 году
сегодня, 11:30
Основными направлениями работы стали поддержка третьего сектора, мониторинг экологической ситуации, развитие образования, "Дальневосточный гектар"

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+