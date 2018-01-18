Во Владивостоке к 2019 году полностью расчистят бухту Золотой Рог

Полностью очистить бухту Золотой Рог от сточных вод планируется в 2019 году. Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, в настоящее время уже около 85% хозяйственно-бытовых сточных вод Владивостока поступает на современные очистные сооружения, в том числе по бухте Золотой Рог – 75%, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"На это мероприятие из краевого бюджета направлено за два последних года более 350 миллионов рублей. Полностью завершить работу планируется в 2019 году", – проинформировали специалисты.

В 2017 году ДВФУ разработана программа по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. Работа ведется в рамках инициированного Администрацией Приморского края и утвержденного Правительством РФ комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения, негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 2017 год был объявлен в стране Годом экологии. В Приморье был утвержден план, который включал в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды. Общий объем финансирования экологических мероприятий составил свыше 1,3 миллиардов рублей.