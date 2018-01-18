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Общество

17 января 2018, 12:10
Технологии нового поколения для оплаты коммунальных платежей доступны клиентам Почты России

Технологии нового поколения для оплаты коммунальных платежей доступны клиентам Почты России

Новое ПО позволяет оперативно проводить все виды коммунальных платежей, принимать оплату налогов, государственных пошлин и штрафов ГИБДД

Благодаря масштабной IT-модернизации Почта России обеспечивает передачу информации о принятой оплате на сервер оператора фискальных данных в электронном виде. Теперь на чеках, которые получают клиенты в почтовых отделениях Приморского края, печатаются необходимые реквизиты платежа, включая QR-код для проверки подлинности с помощью мобильного приложения ФНС России.

"В почтовых отделениях края, имеющих доступ в Интернет, выполнена установка онлайн-касс, отвечающих требованиям Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ. Также в течение года был осуществлен переход на работу в новом программном обеспечении", – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. – Как результат, количество проведённых платежей физическими лицами через отделения Почты России Приморья в 2017 году превысило 10 млн штук".

Принять оплату по месту работы или проживания плательщиков с обязательным предоставлением подтверждающих кассовых чеков могут почтальоны с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Переносные терминалы состоят из смартфона и контрольно-кассовой машины. Первыми постоянными пользователями стали пенсионеры, к которым почтальоны приходят на дом, доставляя ежемесячные пенсии и социальные выплаты. В планах Приморского филиала Почты России увеличение числа терминалов, что будет способствовать развитию нового формата работы с клиентами.

Напомним, в декабре Почта России завершила перевод контрольно-кассовой техники на новый порядок применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", полностью обновив более 76 700 единиц ККТ по стране.

Метки: почта России

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