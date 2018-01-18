Технологии нового поколения для оплаты коммунальных платежей доступны клиентам Почты России

"В почтовых отделениях края, имеющих доступ в Интернет, выполнена установка онлайн-касс, отвечающих требованиям Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ. Также в течение года был осуществлен переход на работу в новом программном обеспечении", – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. – Как результат, количество проведённых платежей физическими лицами через отделения Почты России Приморья в 2017 году превысило 10 млн штук".

Принять оплату по месту работы или проживания плательщиков с обязательным предоставлением подтверждающих кассовых чеков могут почтальоны с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Переносные терминалы состоят из смартфона и контрольно-кассовой машины. Первыми постоянными пользователями стали пенсионеры, к которым почтальоны приходят на дом, доставляя ежемесячные пенсии и социальные выплаты. В планах Приморского филиала Почты России увеличение числа терминалов, что будет способствовать развитию нового формата работы с клиентами.

Напомним, в декабре Почта России завершила перевод контрольно-кассовой техники на новый порядок применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", полностью обновив более 76 700 единиц ККТ по стране.