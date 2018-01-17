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В мире

16 января 2018, 21:20
Шведская торговая сеть H&M временно закрыла свои магазины в ЮАР после протестов и актов вандализма

Шведская торговая сеть H&M временно закрыла свои магазины в ЮАР после протестов и актов вандализма

Ее обвинили в расизме

Шведская торговая сеть Hennes & Mauritz оказалась в центре скандала и своими действиями вызвала чувство оскорбления у южноафриканцев. Дело в том, что на одном из плакатов магазина был изображён африканский ребёнок, на одежде которого было написано "крутейшая обезьяна в джунглях", сообщает ЕНВ.

Эта на первый взгляд комичная ситуация вызвала шквал обвинений в расизме. В центральном офисе компании уже заявили, что руководство H&M осведомлено о скандале: "Самое главное для нас – это безопасность наших сотрудников и клиентов. Мы вынуждены временно закрыть наши магазины в Южной Африке".

При этом, стокгольмская компания на прошлой неделе уже извинилась за инцидент. В торговой сети уже выразили сожаление о том, что вообще вывели эти толстовки на южноафриканский рынок. В минувшие выходные компания предприняла дальнейшие шаги, чтобы отвергнуть все обвинения в национальной розни. "Мы твердо убеждены в том, что расизм и предвзятость в любой форме просто неприемлемы", - заявили в H&M.

В субботу два южноафриканских магазина H&M – в Йоханнесбурге и в Претории – были подвергнуты атакам со стороны протестующих в ходе акций против расизма. Мероприятия были организованы оппозиционной партией "Экономическая свобода". В H&M заявили, что ни один из ее сотрудников или клиентов не был ранен в ходе протестов, и что фирма продолжает внимательно следить за ситуацией.

В сообщении H&M отмечается, что шведская торговая сеть откроет свои магазины, как только ситуация в ЮАР станет более безопасной. H&M имеет 17 магазинов в Южной Африке, продажи в третьем квартале в стране составили 0,3% от общей выручки компании. Хотя розничная торговая сеть отказалась от дальнейших комментариев, ссылаясь только на субботнее заявление, по крайней мере, два из магазинов в Южной Африке вновь были открыты в понедельник.

Метки: H&M, Африка, вандализм

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