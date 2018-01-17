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Политика

16 января 2018, 20:20
Приморские ВУЗы представят наблюдателей на выборы Президента России

Приморские вузы представят наблюдателей на выборы Президента России

Высшие учебные заведения подписали соответствующее соглашение с Общественной палатой Приморского края

Высшие учебные заведения Приморского края подписали соглашения с Общественной палатой Приморского края по отбору и привлечению наблюдателей на выборы Президента Российской Федерации. Торжественная процедура состоялась в ходе прошедшего сегодня заседания, основными темами которого стало участие краевой Общественной палаты в обеспечении избирательных прав жителями Приморья и исполнение Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-слуюбу ЗСПК.

Высшие учебные заведения Приморского края подписали соглашения с Общественной палатой Приморского края по отбору и привлечению наблюдателей на выборы Президента Российской Федерации. Торжественная процедура состоялась в ходе прошедшего сегодня заседания, основными темами которого стало участие краевой Общественной палаты в обеспечении избирательных прав жителями Приморья и исполнение Федерального закона "О выборах  Президента Российской Федерации". 

В соответствии с заключенными соглашениями своих наблюдателей на избирательные участки в ходе главных выборов страны направят Дальневосточный федеральный университет, Дальрыбвтуз, Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Приморская государственная сельскохозяйственная академия. 

Напомним, формирование команды общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках по всему Приморью в ходе выборов Президента России в марте 2018 года, Общественная палата края начала еще в конце прошлого года. Ранее соответствующие соглашения были подписаны с Приморским краевым Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Федерацией профсоюзов Приморского края, Приморским региональным отделением  Российской ассоциации юристов, отделением Всероссийского общественного движения "Матери России" и рядом других общественных объединений. Соглашения предусматривают не только формирование наблюдательного корпуса, но и развитие правовой культуры и электоральной активности жителей края. Помимо этого, наблюдателей обучат и окажут им  методическую помощь. Для мониторинга избирательных прав граждан в Общественной палате Приморья уже создана специальная рабочая группа.

"Задача общественных наблюдателей на избирательных участках в день голосования – следить за тем, чтобы выборы прошли прозрачно и открыто. Это должны быть не только общественные деятели, но и молодежь", – отметил Андрей Тарасенко. 

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий также подчеркнул, что расширение контрольных полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту активных избирательных прав  граждан при проведении выборов главы государства и способствует прозрачности выборного процесса, повышению уровня доверия граждан к выборам. Сегодня члены общественной палаты решили привлечь к этому процессу один из самых социально активных слоев общества - студенческую молодежь.

Педседатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, принимавший участие в заседании Общественной палаты, в своем выступлении отметил, что депутаты также будут оказывать содействие избирательным комиссиям в подготовке выборов Президента Российской Федерации и информировать граждан об их избирательных правах в строгом соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Метки: выборы, ЗСПК

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