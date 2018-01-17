В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха

Как показывают предварительные данные, стометровая башня для очистки воздуха, расположенная в городе Сиане провинции Шэньси, уже помогла снизить уровень смога в городе, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

По словам Цао Юнджи, ученого, возглавляющего проект, работа крупнейшей в мире экспериментальной башни для очистки воздуха высотой более 100 метров, расположенной в северном Китае, привела к заметному улучшению качества воздуха. Таким образом, власти Китая ищут пути решения проблемы постоянного распространения смога над городами странами.

Башня была построена в провинции Шэньси, в Сиане, и сейчас проходят её испытания, которыми руководят исследователи Института окружающей среды при Академии наук Китая. Руководитель исследования, Цао Юнджи, сказал, что за последние несколько месяцев в городе наблюдалось улучшение качества воздуха на площади в 10 квадратных километров. При этом, башня производит более 10 миллионов кубических метров чистого воздуха в день с момента своего запуска. Г-н Цао добавил, что в дни, когда в городе фиксируется наибольшая степень загрязнения воздуха, башня уменьшает количество смога до показателей нормы.

Система работает через специальные тепловые станции, которые занимают примерно половину размера футбольного поля вокруг башни. Загрязненный воздух всасывается в своеобразные "теплицы", и таким образом, подогревается от солнца. Затем горячий воздух поднимается через башню и проходит через несколько слоев очищающих фильтров. "У этой башни нет равных по размерам, да и результаты её работы весьма обнадеживающие", - подчеркнул Цао Юнджи.

Особо сильные загрязнения в Сиане наблюдаются зимой, когда основные котельные города работают на угле. Команда специалистов под руководством Цао Юнджи создала более десятка станций мониторинга загрязнения в этом районе, чтобы проверить эффективность работы башни. Создатели проекта заявляют, что эксперимент ещё продолжается. Группа исследователей планирует опубликовать более подробные данные в марте, с полной научной оценкой общей эффективности объекта.

Отметим, что проект был запущен в 2015 году, а строительство башни было завершено в прошлом году. Цель проекта – поиск эффективного, недорогого метода искусственного удаления загрязняющих веществ из атмосферы. Стоимость проекта пока не разглашается. "Как показала работа объекта в тестовом режиме, сама идея с точки зрения затрат очень хорошая, – отмечает ученый. – В дневное время суток едва ли требуется потребление электроэнергии".

Жители города уже начали замечать, что воздух действительно становится чище. Управляющий рестораном, расположенного на расстоянии около одного километра к северо-западу от объекта, рассказал, что он заметил улучшение качества воздуха этой зимой, хотя ранее он вообще не знал, что построенная башня уже работает. Студент-эколог из местного педагогического университета, также расположенного в нескольких сотнях метров от башни, отметил, что в результате перемен улучшилось и его самочувствие. "Я не могу не смотреть на башню каждый раз, когда я прохожу мимо. Она очень высокая, привлекающая внимание, но очень тихая", - отметил он.

Однако не все жители видят благоприятные перемены. Некоторые считают, что воздух остался прежним. Экспериментальная установка в Сиане – это прото-версия гораздо больших башен, которые Цао Юнджи и его коллеги надеются построить в других городах Китая в будущем. Согласно заявке на патент, которую они подали в 2014 году, полноразмерная башня достигнет высоты в 500 метров с диаметром 200 метров. При этом, совокупная площадь "теплиц" может составлять почти 30 квадратных километров. Такая башня будет достаточно мощной, чтобы очищать воздух в небольшом по китайским меркам городе.