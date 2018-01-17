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Экономика

16 января 2018, 13:50
Банкнота номиналом 200 рублей

Проблему недоверия людей к новым российским купюрам решил "Гознак"

Новое приложение для проверки денежных банкнот будет представлено 18 января

Новое мобильное приложение для проверки купюр номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенное "Гознаком", должно помочь защитить пользователя от грубых подделок. Новинка будет представлена россиянам 18 января. В этот же день оно станет доступным для скачивания через AppStore и GooglePlay, сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

Как рассказало "РИА Новости", которое ссылается на пресс-службу "Гознака", специалисты ведомства разработали мобильное приложение "Банкноты 2017", позволяющее проверить купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей на подлинность.

В компании объяснили, что создание такого приложения продиктовано недоверием населения к новым банкнотам. Так, в сообщении "Гознака" сказано: "Многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты. У людей, впервые получающих новые банкноты, "иногда возникают сомнения в их подлинности".

Напомним, 12 октября 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о выпуске в обращение первых банкнот номиналом 200 рублей (с видами Севастополя) и 2 тыс. рублей (с изображениями вантового моста во Владивостоке и космодрома Восточный).

Для распространения информации о выпуске новых банкнот ЦБ опубликовал в YouTube видеоролик про новые купюры, в котором люди, пытающиеся расплатиться новой купюрой, вдруг запевают песню "Владивосток-2000" группы "Мумий Тролль". На несколько секунд на видео появляется и сама глава Центробанка. Кстати, приморская группа "Мумий Тролль" за продажу прав на песню "Владивосток-2000" Центробанку получила 2 тыс. рублей одной купюрой.

Метки: Госзнак, купюры, приложение

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