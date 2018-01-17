После Нового года кражи алкоголя в Приморье участились

Новогодние праздники закончились, а граждан, желающих "продолжение банкета" за чужой счет меньше не стало. Как минимум две кражи алкогольных напитков за последние несколько дней зафиксировано в Приморском крае, сообщает ЕНВ.

По сообщению Управления МВД России по Приморскому краю, поступившему сегодня, 16 января, в городе Уссурийске задержан мужчина, который беспрепятственно воровал алкогольную продукцию в одном из магазинов города на протяжении двух дней. По данным ведомства, общий ущерб магазину составил более 12 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские опросили заявителя, директора магазина, расположенного на улице Краснознаменной в Уссурийске. На основании изучения данных с камер видеонаблюдения, было установлено, что на протяжении двух дней злоумышленник приходил в магазин под видом покупателя и, пользуясь отсутствием внимания со стороны продавца, похищал бутылки с алкогольными напитками.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан ранее судимый местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что похищал алкоголь для личного употребления. Отделом дознания возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении.

Другой случай покушения на алкогольную продукцию произошел в пятницу, в городе Находке. Сотрудниками полиции было проведено задержание 35-летнего мужчины за подозрение в краже элитного алкоголя. По словам представителей пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, к сотрудникам полиции обратился администратора магазина. Со слов работника, из алкогольного отдела было похищено две бутылки элитного коньяка на сумму равную пяти тысячам рублей.