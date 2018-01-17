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Южная Корея

16 января 2018, 13:20
выступление Morabong Band в КНДР

Сеул и Пхеньян обсуждают детали участия северокорейской музыкальной группы на мероприятиях ОИ-2018

Вчера состоялись рабочие переговоры по этому вопросу между властями двух стран

Должностные лица из правительств двух Корей встретились в понедельник и обсудили детали реализации намерений северокорейской стороны отправить музыкальную группу "Моранбонг" для участия в мероприятиях зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем месяце. Стороны уверены, что совместные культурные мероприятия помогут снизить градус напряжённости, возросший после северокорейских ракетных испытаний, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Associated Press.

Однако, и в этом вопросе не всё так просто. Власти Северной Кореи заявили, что могут отменить свое решение по отправке всей своей делегации в знак протеста, если Южная Корея будет "поступаться с принципами КНДР". 

"Им следует понимать, что поезда и автобусы, которые должны отвести нашу делегацию на Олимпиаду, все еще находятся в Пхеньяне, – отмечается в официальном заявлении центрального информационного агентства Северной Кореи. – Властям Южной Кореи необходимо подумать о том, какие неблагоприятные последствия может повлечь за собой невежливое поведение".

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) не первый раз критикует действия властей Южной Кореи за время проведения переговоров об участии КНДР в южнокорейской олимпиаде. Не так давно правительство Юга было раскритиковано на страницах ЦТАК за планы проведения совместных учений с США во время Олимпиады в Пхёнчхане. Впрочем, впоследствии данное решение было отменено.

"В ходе переговоров в пограничной деревне Пханмунджом в понедельник две Кореи обсудили, когда и где будет принимать участие художественная труппа из КНДР, а также, на каких конкретных этапах Олимпийского мероприятия она будет задействована", - говорится в заявлении министерства объединения Республики Корея.

Особое внимание было уделено возможности участия в мероприятиях известной северокорейской музыкальной группы "Моранбонг" и её солистки Хён Сон Воль. Считается, что данная группа является любимым музыкальным коллективом Ким Чен Ына.

Данная группа является уникальным явлением для Северной Кореи, поскольку она исполняет песни в совершенно разных жанрах. В творчестве Morabong Band современная поп-музыка и рок сочетаются с песнями о северокорейских лидерах. Более того, Ким Чен Ын считает эту группу символом молодости и современности. И в этом есть доля правды, поскольку коллективов такого уровня в стране ранее не было, и он действительно несёт дух перемен для закрытой страны.

Эксперт из института Седжона Чон Сон Чан полагает, что певица Хён Сон Воль приедет на Олимпиаду, поскольку её музыкальный коллектив уже заявлен в качестве гостей мероприятия.  

Метки: Morabong Band, Ким Чен Ын, ОИ-2018, переговоры

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