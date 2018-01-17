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Общество

16 января 2018, 13:00
"Утопический скелет"
"Остановка ДК ЗИП"

В ЦСИ "Заря" откроется интерактивная инсталляция "Хрустальный тигр"

Она будет проводиться с 27 января по 11 марта

27 января в ЦСИ "Заря" откроется тотальная инсталляция группировки ЗИП "Хрустальный тигр". Её частями станут экспозиция в одном из выставочных пространств Центра "Заря", уличная скульптура на территории фабрики, а также сооружение "бара" совместно с московским ночным клубом Untitled. Проект продлится до 11 марта, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦСИ "Заря".

"Хрустальный тигр" — это интерактивная тотальная инсталляция, которая заимствует название у единственного в Приморской игровой зоне казино. В пространстве "Хрустального тигра" всё наделено двойным значением. В основе инсталляции — знаковая система, шифр, ключом к которому становится сам Владивосток — город, сочетающий в себе приметы Европы и Азии, китайский курорт и русский Сан-Франциско, огромный международный порт и закрытая в прошлом территория.

"Интерактивное искусство и открытые модели работы постоянно находятся в фокусе внимания "Зари", потому что они могут многое дать зрителю и художественному сообществу, — говорит главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте. — Проект ЗИПов даёт нам представление об арт-группе как художественной платформе, которая способна включаться в контекст и отталкиваться от него, создавая новое высказывание, перерабатывать реальность и одновременно задавать импульс к созданию чего-то нового".

"Работы группировки ЗИП всегда сайт-специфичны — их почти невозможно представить вне контекста, в котором и для которого они были созданы. Во Владивостоке никто из участников группы не был, и потому задача "представить образ города" стала ещё более интересной, — рассказывает куратор проекта Елена Ищенко. — Мы много говорили с местными жителями и теми, кто был во Владивостоке, читали исторические очерки и информационные сводки. Прийти к какому-то цельному образу никак не удавалось — он распадался на фрагменты — русский язык превращался в китайский, за решётками тюрьмы обнаруживалась автономия, за фасадами дешевого жилья — уют уединения, а за люксом ресторанов и казино — пустота смыслов. Так родилась идея двойственности, "перевёртыша", новое значение за привычной формой, и над всем этим — знак хрустального тигра, хорошо собирающий многие контексты и вписывающийся в огромное количество знаковых систем".

Для справки: Группировка ЗИП — российская художественная арт-группа, созданная в 2009 году в Краснодаре.  Название группы — аббревиатура Краснодарского завода измерительных приборов (ЗИП), где до 2015 года находилась мастерская художников. В своих работах группировка ЗИП обращается к темам труда, сообщества и самоорганизации, превращая свои тотальные инсталляции в утопические пространства для работы, отдыха и взаимодействия. В 2017 году группировка ЗИП стала победителем премии Кандинского в номинации "Проект года".

Метки: выставка, ЦСИ "Заря"

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