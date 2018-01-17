Перспективы подорожания автотоплива в России до 50 рублей и выше стали реальностью

За первые две недели нового 2018 года в различных регионах России цена на популярные виды топлива увеличилась на 0,2%-1% и рост цен продолжится. При этом, Федеральная антимонопольная служба России заверяет, что держат топливный рынок под контролем. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, он не видит "критических моментов с точки зрения топлива" еще как минимум десять лет, сообщает ЕНВ.

По мнению экспертов, "благодаря" совокупности факторов, установленная на сегодняшний день цена на топливо – не предел, Так, для покупателей в Приморском крае стоимость бензина АИ-95 будет варьироваться от 50 до 53 рублей за литр, АИ-92 вырастит почти до 52 рублей, дизельное топливо в розницу дорастет до 53 -54 в литровом эквиваленте.

На данный момент ценовые пики на топливо в Приморье достигли следующих показателей:

Аи92 – 40,9 р.;

Аи95 – 41.,8 р.;

Аи98 – 44,5 р.;

Дизель – 44,6 р.

Подорожавшие в 2018 году акцизы на автомобильное топливо, по мнению аналитиков, не единственный фактор роста цен. Эксперты считают, что уже в самое ближайшее время бензин должен стоить значительно больше 40 рублей, а дизельное топливо и вовсе по 50 рублей.

Политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб"Юрий Коломейцев уверен, что рост цен на все в России, в том числе, и на бензин, является прямой "заслугой" кабинета министров. "Честно сказать, я удивляюсь, почему у нас литр 92-го бензина еще не стоит 100 рублей. Ситуация с правительством, в этой связи, напоминает пример с футболом: вся страна знает как играть, а только 11 игроков – нет. Политика и экономика России давно и неразрывно связаны. В ожидании главного события, выборов президента РФ, конечно, мотивирует "сильных мира сего" всеми силами сдерживать рост цен. Как именно это будет происходить – другой вопрос", - рассказал он.

Отметим, что по данным Росстата в части динамики роста цен на топливо в 2017 году, результаты неутешительны: горючее дорожало такими темпами, что почти в 3 раза обогнало инфляционные показатели. Инфляция за минувший год оценивается в 2,5%, тогда как стоимость бензина увеличилась на 7,3%. Только в минувшем декабре потребительские цены на бензин выросли почти на 1,5%. Перед Новым годом бензин Аи-92 в среднем предлагался по стоимости 38 рублей за литр, Аи-95 – 41 руб./л.

Объяснение некоторых экспертов в части подорожания автотоплива в розницу связано с ситуацией, происходившей на оптовых биржах. Традиционно в осенний период цены на горючее снижаются, однако в минувшем году этого не случилось из-за увеличения акцизов.

В 2018 году акцизы также будут расти, причем дважды: оба раза их повысят на 50 коп./л. Первое повышение уже произошло – с 1 января 2018 года, второе ожидается с 1 июля 2018 года. Автомобилистам, таким образом, следует готовиться к дальнейшему подорожанию бензина и дизтоплива. Эксперты полагают, что ситуация будет стабильной до выборов в марте 2018 года, но затем цены вновь начнут расти.