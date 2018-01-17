Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

16 января 2018, 12:00
Генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико на совещании в администрации Приморья

Японские яхтсмены примут участие в парусной регате во время ВЭФ

Не менее двух экипажей из Японии будут участвовать в соревнованиях

Яхтсмены из Японии подтвердили свое участие в парусной регате, которая пройдет в сентябре в Приморском крае, во время проведения IV Восточного экономического форума, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Япония намерена участвовать в гонке, – прокомментировал генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико. – Уже известно, что нашу страну представят две шхуны – "Ами" и "Мирайэ". Возможно также, что к ним присоединится парусник "Ниппон Мару".

Международная парусная регата пройдет в рамках ВЭФ впервые. Участие  в ней примут яхтсмены из России и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Республики Корея и Китая. Для того чтобы все желающие смогли увидеть парусники, в акватории бухты Золотой Рог будет организована выставка.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2018 года. Напомним, на полях третьего Восточного экономического форума заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн. рублей. Благодаря реализации данных соглашений на Дальнем Востоке возникнет 68 тысяч рабочих мест. В рамках деловой программы прошло более 80 сессий разного формата, состоялась презентация 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций - 1,5 трлн. рублей.

Метки: ВЭФ, регата, соревнования, Тацухико, яхты

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке к 2019 году полностью расчистят бухту Золотой РогВо Владивостоке к 2019 году полностью расчистят бухту Золотой Рог
сегодня, 12:30
На эти цели правительство выделяет из бюджета более 350 млн рублей
Технологии нового поколения для оплаты коммунальных платежей доступны клиентам Почты РоссииТехнологии нового поколения для оплаты коммунальных платежей доступны клиентам Почты России
сегодня, 12:10
Новое ПО позволяет оперативно проводить все виды коммунальных платежей, принимать оплату налогов, государственных пошлин и штрафов ГИБДД
После Нового года кражи алкоголя в Приморье участилисьПосле Нового года кражи алкоголя в Приморье участились
вчера, 13:40
"Выпить хочется – аж трубы горят"

Последние новости

В Южной Корее представили дизайн почтовых марок, посвящённых Паралимпиаде в ПхёнчханеВ Южной Корее представили дизайн почтовых марок, посвящённых Паралимпиаде в Пхёнчхане
сегодня, 14:40
Каждая марка будет продаваться за 330 вон, начиная с этой недели
В Охотском море набирает обороты минтаевая путинаВ Охотском море набирает обороты минтаевая путина
сегодня, 13:20
С начала года добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня прошлого года
В поездах дальнего следования для домашних питомцев появились электронные билетыВ поездах дальнего следования для домашних питомцев появились электронные билеты
сегодня, 12:50
Пассажир вправе оформить электронную квитанцию на багаж как при покупке электронного билета, так и после его приобретения до отправления поезда

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+