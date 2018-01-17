Японские яхтсмены примут участие в парусной регате во время ВЭФ

Яхтсмены из Японии подтвердили свое участие в парусной регате, которая пройдет в сентябре в Приморском крае, во время проведения IV Восточного экономического форума, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Япония намерена участвовать в гонке, – прокомментировал генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико. – Уже известно, что нашу страну представят две шхуны – "Ами" и "Мирайэ". Возможно также, что к ним присоединится парусник "Ниппон Мару".

Международная парусная регата пройдет в рамках ВЭФ впервые. Участие в ней примут яхтсмены из России и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Республики Корея и Китая. Для того чтобы все желающие смогли увидеть парусники, в акватории бухты Золотой Рог будет организована выставка.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2018 года. Напомним, на полях третьего Восточного экономического форума заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн. рублей. Благодаря реализации данных соглашений на Дальнем Востоке возникнет 68 тысяч рабочих мест. В рамках деловой программы прошло более 80 сессий разного формата, состоялась презентация 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций - 1,5 трлн. рублей.