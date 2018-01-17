Вступил в силу приговор по "делу Мещерякова"

В декабре 2016 г. Приморский краевой суд вынес приговор бывшему руководителю Территориального управления Министерства имущественных отношений по Приморскому краю Игорю Мещерякову и бывшему председателю комитета по управлению государственным имуществом края Владимиру Книжнику. Вместе с ними осуждены еще 11 лиц, ранее возглавлявшие унитарные предприятия, коммерческие организации, а также имевшие статус адвокатов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В зависимости от роли каждого в содеянном их действия квалифицированы судом первой инстанции по ч.ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, в том числе совершенное лицом с использованием), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений).

Как установлено в судебном заседании, часть преступлений совершена, когда Мещеряков состоял в должности вице-губернатора Приморского края, остальные преступления – в период, когда он исполнял обязанности руководителя территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Приморскому краю.

Так, действуя по предварительному сговору со Степанченко (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском), Мещеряков в 2004 году создал преступное сообщество, деятельность которого была направлена на приобретение путем мошенничества права собственности на государственное недвижимое имущество путем его продажи с аукционов подконтрольным компаниям по умышленно заниженной стоимости, а также на легализацию приобретенного в результате преступных действий недвижимого имущества и денежных средств. Сообщество состояло из двух подразделений, которые действовали автономно, с распределением функций между ними.

Первое структурное подразделение занималось подготовкой к продаже и продажей объектов недвижимости. Вторым структурным подразделением, занимавшимся приобретением прав собственности на недвижимое имущество, его легализацией и получением преступного дохода, руководил Степанченко. В состав этого подразделения преступного сообщества входили руководители и учредители подконтрольных ему коммерческих структур.

Всего в результате преступных действий из собственности Приморского края выбыли 12 объектов недвижимости, чем причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 180 млн. рублей. В отношении двух объектов недвижимости этой категории преступные действия были пресечены после проведения аукционов, но до регистрации права собственности.

Разработанная схема применялась и при продаже недвижимого имущества, находившегося в собственности Российской Федерации. Всего участникам преступного сообщества удалось незаконно вывести из собственности Российской Федерации 15 объектов недвижимости, чем причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 280 млн. рублей.

Для придания правомерности владения, пользования и распоряжения имуществом, право собственности, которое было приобретено преступным путем, а также доход от незаконной деятельности Мещеряков и другие участники преступного сообщества, путем совершения сделок купли-продажи и финансовых операций легализовали ряд объектов недвижимого имущества, а также полученные от его продажи денежные средства.

Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев в апелляционном порядке приговор краевого суда, подтвердил законность и обоснованность выводов суда о виновности фигурантов в совершении указанных преступлений, в том числе в составе преступного сообщества. С учетом изменений, внесенных Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ (касающихся исключения из приговора ссылки на назначение наказания по совокупности преступлений, сроки давности уголовного преследования по которым к моменту рассмотрения дела в суде второй инстанции истекли) Мещеряков считается осужденным к 11 годам лишения свободы, Книжник – к 10 годам лишения свободы, Смолин – 7 годам лишения свободы, Круч – к 6 годам лишения свободы. Для отбытия наказания им определена исправительная колония строгого режима. Кроме этого, указанным лицам назначен штраф размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Суд также лишил их права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на конкретные сроки.

Назначенное Милютиной наказание по ч. 3 ст. 210 УК РФ суд второй инстанции постановил считать условным (с применением ст.ст. 64 и 73 УК РФ). Остальные фигуранты, осужденные судом первой инстанции к условной мере наказания (кроме Берштейн), освобождены судом от назначенного наказания за истечением срока давности уголовного преследования, что в соответствии с законом считается нереабилитирующим основанием. Судьба объектов преступного посягательства (государственное недвижимое имущество) в части возврата их в собственность Приморского края и Российской Федерации, в соответствии с апелляционным определением, будет разрешаться в порядке гражданского судопроизводства.