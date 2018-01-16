В Турции самолёт чудом не сорвался в море

В минувшее воскресенье, в северной Турции пассажирский самолёт сошел с посадочной полосы. После этого он практически сорвался со склона и чуть было не скатился в Чёрное море, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

На борту Boeing 737-800 находились 168 человек, среди которых 162 пассажира и 6 членов экипажа. В результате инцидента, произошедшего в аэропорту Трабзона, никто не пострадал. Сами пассажиры описали это событие как "чудо". Все находившиеся на борту лайнера были эвакуированы.

Самолет принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. После того, как лайнер приземлился и выехал за пределы посадочной полосы, он уже начал скатываться по склону и остановился всего в нескольких метрах от обрыва в море. В результате инцидента в аэропорту Трабзона в течение нескольких часов были приостановлены все полеты, в тот же день они были возобновлены.

Пассажир вылетевшего с полосы "Боинга-737" Юксель Горду заявил, что у него нет слов, чтобы описать страх, царивший на самолете. "Это чудо, что всё случилось именно так. Мы могли бы сгореть, взорваться или вылететь в море. Слава Богу. Я чувствую, что схожу с ума, когда думаю об этом", - не сдержал эмоции г-н Горду.

Другой пассажир рейса, Фатма Горду, сообщила информационному агентству "Доган" о том, что после приземления раздался громкий шум. "Передняя часть самолета упала, а задняя – зависла в воздухе. Началась паника", - рассказала она.

Губернатор провинции Трабзон Юцель Явуз заявил, что следователи пытаются определить, почему самолет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы. Турецкая прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия.