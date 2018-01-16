Глазные хирурги Владивостока "несут убытки" из-за неудачных операций

Здоровье – не купишь. Именно так говорят мудрые люди. Однако, в коммерции все по-другому, даже в сфере предоставления медицинских услуг. Впрочем, нужно отдать должное: коммерческие принципы работают как часы практически во всех медицинских учреждениях столицы Приморья. Спецкору ЕНВ в этом удалось убедиться на собственном опыте.

Началось с кератита – им же и закончилось

Операция лазерной коррекции зрения в планы спецкора ЕНВ явно не входила. Так уж случайно вышло. Как у многих – плохое зрение, линзы, очки – через годы все это дало о себе знать не лучшим образом: кератит обоих глаз. (Кератит (keratitis; греч. яз.: keras, keratos - рог, роговое вещество) – воспаление роговицы различной этиологии, сопровождающееся её помутнением и снижением зрения, – прим. ред.).

"Когда врач, к которому я обратилась, заявил, что линзы носить будет нельзя и лучшая перспектива после лечения глаз – очки, задумалась об операции, – рассказывает спецкор ЕНВ Анна Мацовская. – Тем более, Новый год на носу, почему не сделать себе подарок в виде хорошего зрения. Врачи одного из владивостокских центров кератит мне вылечили. Там же затем проводили и лазерную операцию. К сожалению, придя туда же в очередной раз, за неделю до хирургического вмешательства, врач центра меня "накрутил", что "суперласик" стоимостью 55 тыс. рублей – не панацея, лучше пойти на "фемтоласик" – за 120 тысяч. Увы, такой возможности не было. Пришлось остановится на более "бюджетном" варианте", - поведала пациентка.

Далее, как в сказке – чем дальше в лес, тем страшнее волки. Дабы удостовериться, что опасности с "суперласиком" нет, Анна обратилась за дополнительным обследованием в другой известный центр хирургии глаза. Там заверили: противопоказаний к любым "ласикам" нет. Хоть "супер", хоть "обычный ласик". Одно "но". Врач этого центра выявил некие проблемы с самой сетчаткой, которую вначале необходимо "укрепить" при помощи дополнительной операции стоимостью 20 тыс. рублей. А иначе – "вплоть до отслоения". Впрочем, в первом центре пациентку заверили, что проблема с сетчаткой надуманная, и в конкурирующей "фирме", мол, "тянут деньги".

В итоге, Анна остановилась на варианте, где не предлагали делать операцию по восстановлению сетчатки глаза. "Провели дополнительное обследование. Противопоказаний нет. Наоборот, все очень даже хорошо. На операцию шла со спокойным сердцем. Когда на правый глаз операция прошла успешно, что называется, выдохнула. Но рано радовалась, с левым что-то пошло не так. Прямо в воздухе повисло напряжение. Мне долго капали что-то, а потом прозвучало самое страшное – операцию останавливаем. Уже потом, в кабинете, врач пояснил, что по непонятной причине лоскут роговицы был сформирован неправильно. Не вдаваясь во врачебную терминологию, на левом глазу просто сделали срез и поставили лоскут на место, по сути, травмировав эпителий роговицы. "Успешный" глаз невыносимо заболел уже к вечеру. А на утро в кабинете медучреждения выяснилось – некий побочный эффект от вмешательства лазера спровоцировал кератит третьей степени. И снова, здравствуй, кератит!", - отметила Анна в интервью ЕНВ.

"Надо отдать должное, врач, который предупреждал перед операцией, что лоскут может быть сформирован неправильно, после неудачной операции переживал. Вижу, искренне расстроился. Говорит, впервые в практике такое. Волей случая, или что там произошло, что там "дрогнуло", но в Новый год я вошла полуслепая. Если учесть, что перед правым глазом – пелена, а левый как видел -7,5 так и видит. Ни очки надеть нельзя, о линзах контактных речь вообще не идет. По крайней мере, если не пройти серьезное лечение 4-6 месяцев. Работать, соответственно, полноценно не могу, учитывая, что работа моя связана с печатью на компьютере и различными встречами", - поделилась со своей историей журналист с пользователями Facebook.

Но основные проблемы возникли позже, и как всегда, связаны они были с возвратом денег. На то и договор с клиникой имелся.

Вместо извинения – вычет за расходы медицинского центра

"Мне вернули сумму за не прооперированный левый глаз, вычтя 7,5 тыс. рублей по договору. Оказывается, я виновата, что учреждение некие издержки за расходные материалы "на мне" понесло. Не раз пробовала связаться с главврачом этой больницы. Достучаться до него ни через сотрудников центра, ни через посты в социальных сетях, ни через СМИ, ни через личное письмо – не удалось", - продолжила рассказ Анна, добавив, что "извинения никто не принес, деньги за один глаз вернули с вычетом "расходов".

Пациентка уверена – суда центр хирургии глаза не боится. Со слов Анны, главный администратор сказал: "Ну, что ж, не устраивает, подавайте на нас в суд...." Правда, в качестве альтернативы, он посоветовал вообще деньги не забирать, а через полгодика, после лечения, там же, у них, провести еще одну операцию ФРК. За 27,5 тысяч. Столько они должны были пациентке.

Не первая и не последняя

Дело в том, что подобные случаи во Владивостоке – не редкость. "Одной пожилой женщине катаракту не так прооперировали, тоже намучилась, ничего не добилась, а в суд не пошла, – отмечает спецкор ЕНВ. – Большинство пациентов-неудачников вообще считают, что в нашей стране судиться – себе дороже. Даже имена свои просят не называть. В другой известной коммерческой больнице другая женщина также прооперировала глаза по квоте. Эта история вообще достойна отдельного повествования. Если нас, пациентов, платящих деньги, ни во что не ставят, что говорить о "бесплатных"? Прошла она перед Новым годом все круги ада. И сейчас продолжает мучиться. Но имя свое просит не называть. И поликлинику не указывать, так как говорит "мне еще у них лечение проходить".

Не все не везунчики. Так, молодой человек, также работающий журналистом, был прооперирован еще в одной частной клинике. Всего за 35 тыс. рублей. Очень доволен и рад избавиться от близорукости. Примечательно, что в беседе со спецкором ЕНВ, он рассказал – его не только не склоняли с фемтоласику, но наоборот, отговаривали переплачивать деньги. На самом деле, причина здесь может быть не в доброте врача, а в том, что в самом том центре "фемто" не проводится. Резюмируя свой рассказ, Анна отметила: "Мораль всей этой "басни" такова: предлагали мне дорогую операцию, отказалась, пошла на более бюджетный "супер-ласик" – получила головную боль. Возможно, чтобы другим неповадно было". Кроме того, данная история показывает, что коммерциализация сферы медицинских услуг привела к тому, что частные центры всегда будут стремиться вернуть себе затраты, в том числе, от неудачных операций, и подписывая договор с частной клиникой на таких условиях, необходимо к этому быть готовым.