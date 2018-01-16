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Китай

15 января 2018, 13:40
Затонул иранский танкер, полыхавший больше недели в водах КНР

Затонул иранский танкер, полыхавший больше недели в водах КНР

Совершенно точно уже нет надежды найти членов экипажа живыми

Иранский нефтяной танкер, горевший в водах КНР вблизи Шахная с 6 января, затонул в минувшее воскресенье. Этому предшествовал взрыв на судне, прогремевший около полудня. Государственные СМИ КНР сообщили, что танкер ушел под воду к пяти часам вечера по местному времени, сообщает ЕНВ.

Напомним, танкер, перевозящий 136 тысяч тонн нефти из Ирана в Южную Корею, столкнулся с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном CF Crystal 6 января, после чего загорелся. Инцидент произошел на расстоянии 160 морских миль к востоку от Шанхая.

В минувшее воскресенье Центральное телевидение Китая транслировало кадры танкера в момент после взрыва. Судно было охвачено пламенем и густым дымом, распространявшимся до 3 километров в высоту. Затем судно ушло под воду. Официальный представитель иранской спасательной команды в Шанхае Мохаммад Растад сказал, что взрыв в минувшее воскресенье не оставил никаких шансов на спасение экипажа. "Нет никакой надежды найти выживших среди членов экипажа", - отметил иранский чиновник. Г-н Растад также отметил, что по информации от экипажа CF Crystal, весь состав танкера "Санчи" с высокой вероятностью погиб в первый час после аварии, в результате первого взрыва и выброса газа.

В результате инцидента, произошел разлив нефти в акватории. Нефтяное пятно покрыло 10 квадратных километров, а площадь радиусом около 150 метров была охвачена огнём и до сих пор горит. По сообщениям агентства "Синьхуа", в китайском Государственном управлении по вопросам океана (SOA) заявили, что ведомство будет внимательно следить за разливом нефти и любыми экологическими последствиями. До того, как танкер затонул, в SOA заявили, что последствия от разлива нефти не будут катастрофичными, поскольку легкая сырая нефть, перевозившаяся в Корею, испаряется быстрее, чем другие виды топлива.

Метки: Китай, танкер

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