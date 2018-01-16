Биткойн – падает, позиции эфира укрепляются

Сообщения о том, что правительство Южной Кореи в очередной раз хочет заняться ограничением торговли криптовалютами, повлияли на ход торгов всех основных криптовалют значительными продажами, в среднем до 8%. Последующее опровержение данной информации не помогло вернуть все утраченные позиции, сообщают ЕНВ со ссылкой на Bits.media.

Лидер роста новогоднего периода, риппл (XRP), среди наиболее капитализированных криптовалют оказался аутсайдером в первые недели наступившего года. Его снижение составило более 40%. По мнению экспертов, он идет по направлению нисходящей тенденции, и, судя по всему, такое движение продолжится на следующей неделе. По крайней мере так будет до появления новостей, которые могут спровоцировать новую волну роста. Лайткоин на прошлой неделе показал негативное изменение в районе 17% и стал вторым после биткойна, уступив в рейтинге таким конкурентам, как Cardano и Bitcoin Cash.

Вторая по капитализации криптовалюта эфир (ETH), порадовала покупателей. График цены вошел в более высокие торговые рамки и показал недельный рост более 17%. Отметим, что платформа Tether запускает токенизированный доллар USD₮ и евро EUR₮ на блокчейне Эфириума вместо платформы Omni на Биткоине.

На фоне такого сообщения, сопоставленного с надеждами на скорое преодоление проблемы масштабирования и продолжающееся развитие инфраструктуры, эфир только во вторник взлетел более чем на 13%, до 1299$.

Также, эфир поддерживает ряд позитивных новостей после новогоднего периода, где в центре внимания были сообщения про намерения перейти на гибридный майнинг PoW+PoS.

"Золото" по интенсивности падения занял Биткоин, который на протяжении минувшей недели держался в негативном ключе, и снизился почти на 18%. В четверг биткойн достиг минимума в районе 12 677$.