Власти Северной и Южной Кореи договорились провести рабочие переговоры

Власти КНДР и Южной Кореи проведут рабочие переговоры 15 января, в павильоне "Тонгил" на северокорейской стороне деревни перемирия Пханмунджом. Об этом пишет информационное агентство Yonhap, сообщает ЕНВ.

Как сообщала ранее в субботу, 13 января, пресс-служба министерства по объединению полуострова Южной Кореи, северокорейская сторона предложила провести переговоры о перспективах отправки своей группы делегации на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые пройдут в Южной Корее. "Северная Корея направила уведомление, предлагающее провести переговоры на рабочем уровне в павильоне Тонгил на северокорейской стороне деревни перемирия Пханмунджом 15 января, чтобы обсудить вопрос о направлении своей рабочей группы", - говорится в заявлении министерства.

Министерство сообщило, что Север хотел предложить еще одну дату переговоров на рабочем уровне о своем участии в зимних Олимпийских играх. Олимпиада будет проходить в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Напомним, во время переговоров 9 января сторонами были обсуждены вопросы участия Северной Кореи в предстоящих зимних Олимпийских играх. Кроме того, власти двух Корей согласились провести переговоры между военными ведомствами о снижении напряженности на полуострове.

Среди северокорейских делегатов на предстоящих переговорах – солистка группы "Моранбонг" Хен Сон Воль. Ансамбль "Моранбонг" – это женская музыкальная группа, исполняющая песни в стиле поп-музыки и рока. Считается, что это одна из любимых групп Ким Чен Ына.

Между тем, официальный представитель Северной Кореи в МОК Чхан Ун заявил, что рассматривает предложение Южной Кореи об объединенной женской хоккейной команде, сообщило агентство Yonhap в субботу 13 января. В министерстве юстиции и министерстве спорта и туризма Южной Кореи, однако, заявили, что они не знают об этом. Источник "Ренхап" в южнокорейском правительстве заявил в пятницу, что это предложение было сделано во время межкорейских переговоров во вторник (9 января).