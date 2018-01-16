Российская валюта взяла курс на укрепление

Российская валюта, взявшая курс на укрепление в конце прошлого года, продолжила следовать по этому тренду. В начале 2018 года курс американского доллара в России снизился ровно на один рубль. Снижение евро также было заметным, сообщают ЕНВ.

Эксперты спрогнозировали, что ждет российский рубль на неделю с 15 по 21 января 2018 года.

Официальный курс евро на выходные и понедельник, установленный ЦБ РФ в пятницу, 12 января, составил 68,2562 рублей за единицу единой европейской валюты.

Как считают финансовые аналитики, вся совокупность экономических и политических факторов в России сегодня играют на укрепление российской национальной валюты. Сейчас для российского рубля сложилась практически идеальная ситуация.

Что касается евро, то, как и обычно, его курс по отношению к рублю дополнительно зависит от кросс-курса евро/доллар в мире. С началом нового года евро немного укрепился к доллару, и именно с этим связаны более медленные темпы укрепления рубля к евро по сравнению с долларом. По мнению аналитиков, спекуляции игроков биржи отразились в последние недели на заметных скачках курса в ту или иную сторону. В этой связи, точно предсказывать, что будет завтра, в этой паре довольно тяжело. Хотя прогнозировать, что в целом причин к тому, чтобы значение кросс-курса значительно отклонялось от 1,20, нет.

Установленный Банком России официальный курс доллара на сегодня, 15 января 2018 составляет 56,60 рублей, курс евро на сегодня равен 68,25 руб. По мнению экспертов московского агентства АПЭКОН, версия прогноза на ближайшие четыре дня следующая:

16 января, вторник — коррекция курса до 70,11 рублей.

17 января, среда — рост курса евро до 70,39 рублей.

18 января, четверг — евро снизится до значения ниже 70 рублей, курс на пятницу 69,90 рублей.

19 января, пятница — курс евро на следующие выходные может составить 70,35 рублей.

Такой прогноз отражает ситуацию, сложившуюся на бирже во второй половине дня в пятницу, когда после объявления курса евро эта валюта набрала около 80 копеек и торговалась к вечеру выше 69 рублей.

Глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что поведение российской национальной валюты на данный момент период определяется во многом бюджетным правилом, которое не позволяет рублю полноценно реагировать на повышение цен на нефть. "На самом нефтяном рынке, который захлестнуло очередной волной оптимизма, сохраняется интрига: продлит ли ОПЕК+ свое соглашение в середине года при высоких ценах на нефть? Пока этот вопрос риторический, поскольку волатильность рынка высока, равно как и неоднозначна реакция инвесторов на отраслевые данные США", - цитирует аналитика "КоммерсантЪ". Он отметил, что начало налогового периода в январе сократит избыточную ликвидность банков на 1,4 трлн рублей, хотя это едва ли вызовет реакцию у национальной валюты.

В свою очередь, руководитель блока стратегического развития СМП-банка Алексей Илющенко высказал предположение, что для российской валюты существуют определенные риски. "Внимание инвесторов сосредоточится на решении США по Ирану, а так же на данных по инфляции в Соединенных Штатах. Дополнительное давление на рубль могут оказать новости о дополнительных экономических ограничениях. В связи с этим мы ожидаем, что рубль на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 56,5–57,0 рублей за доллар", - отметил он.