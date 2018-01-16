Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

15 января 2018, 12:30
За прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 61 ДТП

За прошедшие сутки на территории Приморья зарегистрировано 61 ДТП

В результате автоаварий погибли 4 человека

На территории Приморского края, за прошедшие сутки, зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие: 10 - с пострадавшими, 51 - с материальным ущербом. В результате автоаварий: погибли 4 человека, 14 - получили травмы различной степени тяжести, сообщает ЕНВ.

Так, в дежурную часть межмуниципального отдела  МВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 16 км автодороги Фокино-Дунай. Установлено: 30-летний водитель автомобиля Ауди, двигаясь в направлении города Фокино, при прохождении 16 км автодороги Фокино-Дунай не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим столкновением с деревом.

В результате автоаварии водитель и пассажир Ауди получили травмы различной степени тяжести. Водитель скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу, пассажир (32-летний мужчина) находится в лечебном учреждении с травмами бедра.

На момент происшествия стаж вождения погибшего составил 5 лет. В 2017 году грубых нарушений Правил дорожного движения он не совершал.

Выезд на полосу встречного движения привел к столкновению автомашин и гибели людей в Надеждинском районе. В дежурную часть районного отдела  полиции поступило сообщение о ДТП в районе 717 км автодороги А-370 Уссури. Установлено: 48-летняя женщина-водитель автомобиля Субару Импреза  при прохождении 717 км автодороги А-370 Уссури не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Тойота Альфард под управлением 22-летнего мужчины.

В результате автоаварии травмы, не совместимые с жизнью, получили 48-летняя водитель и 36-летний пассажир Субару Импреза. Водитель и пассажир Тойоты получили ушибы и ссадины.

На момент происшествия стаж вождения водителя Субару составил 20 лет. В 2017 году женщина привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

По фактам дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом полиция проводит проверки. Назначено проведение ряда экспертиз.

Метки: ДТП, МВД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Проблему недоверия людей к новым российским купюрам решил "Гознак"Проблему недоверия людей к новым российским купюрам решил "Гознак"
сегодня, 13:50
Новое приложение для проверки денежных банкнот будет представлено 18 января
Сеул и Пхеньян обсуждают детали участия северокорейской музыкальной группы на мероприятиях ОИ-2018Сеул и Пхеньян обсуждают детали участия северокорейской музыкальной группы на мероприятиях ОИ-2018
сегодня, 13:20
Вчера состоялись рабочие переговоры по этому вопросу между властями двух стран
Перспективы подорожания автотоплива в России до 50 рублей и выше стали реальностьюПерспективы подорожания автотоплива в России до 50 рублей и выше стали реальностью
сегодня, 12:50
В ФАС заверяют, что держат топливный рынок под контролем

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+