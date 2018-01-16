За прошедшие сутки на территории Приморья зарегистрировано 61 ДТП

На территории Приморского края, за прошедшие сутки, зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие: 10 - с пострадавшими, 51 - с материальным ущербом. В результате автоаварий: погибли 4 человека, 14 - получили травмы различной степени тяжести, сообщает ЕНВ.

Так, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 16 км автодороги Фокино-Дунай. Установлено: 30-летний водитель автомобиля Ауди, двигаясь в направлении города Фокино, при прохождении 16 км автодороги Фокино-Дунай не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим столкновением с деревом.

В результате автоаварии водитель и пассажир Ауди получили травмы различной степени тяжести. Водитель скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу, пассажир (32-летний мужчина) находится в лечебном учреждении с травмами бедра.

На момент происшествия стаж вождения погибшего составил 5 лет. В 2017 году грубых нарушений Правил дорожного движения он не совершал.

Выезд на полосу встречного движения привел к столкновению автомашин и гибели людей в Надеждинском районе. В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о ДТП в районе 717 км автодороги А-370 Уссури. Установлено: 48-летняя женщина-водитель автомобиля Субару Импреза при прохождении 717 км автодороги А-370 Уссури не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Тойота Альфард под управлением 22-летнего мужчины.

В результате автоаварии травмы, не совместимые с жизнью, получили 48-летняя водитель и 36-летний пассажир Субару Импреза. Водитель и пассажир Тойоты получили ушибы и ссадины.

На момент происшествия стаж вождения водителя Субару составил 20 лет. В 2017 году женщина привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

По фактам дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом полиция проводит проверки. Назначено проведение ряда экспертиз.