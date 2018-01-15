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Фоторепортажи

14 января 2018, 19:20
Во Владивостоке проходит турнир по дворовому хоккею
Во Владивостоке проходит турнир по дворовому хоккею
Во Владивостоке проходит турнир по дворовому хоккею
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Во Владивостоке проходит турнир по дворовому хоккею

Команда "Бриз" стала вторым полуфиналистом турнира по дворовому хоккею во Владивостоке

Во Владивостоке продолжаются ледовые баталии: любительские команды участвуют в турнире по дворовому хоккею за кубок главы города. Вчера и сегодня – 13 и 14 января – на муниципальных хоккейных коробках за выход в полуфинал боролись команды: "Молот-2", "Русский остров", "Бриз" и "Адмирал Кузнецов", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока. 

Все эти команды, как и другие участники турнира, состоят из горожан различных профессий и разного возраста, которые в свободное время играют в хоккей. Однако любители погонять шайбу сражались за победу, как настоящие профессионалы. По словам болельщиков, команды показали захватывающие игры. "Играю в хоккей всего год, увлек этим видом спорта меня мой отец. Который, к слову, играет за другую команду. В общем, весело! – рассказал участник турнира Никита Старов. – Много защиты в костюме, поэтому играть не страшно. Спорт для смелых!".

В субботу, 13 января, команды второго группового этапа сыграли со следующим счетом: "Молот-2" – "Русский остров" 5:0, "Адмирал Кузнецов" – "Бриз" 2:1 (по буллитам), "Молот-2" – "Адмирал Кузнецов" 2:0, "Бриз" – "Русский остров" 7:0. Сегодняшний воскресный матч состоялся со следующими результатами. Команда "Адмирал Кузнецов" обыграла "Русский остров" по буллитам со счетом 1:0. "Бриз" одержал победу над командой "Молот"  со счетом 3:2 и вышел в полуфинал.

По результатам поединков начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Юлия Вельбик наградила победителей кубками, медалями и грамотами администрации Владивостока: "Хоккей – это игра настоящих мужчин, – рассказала Юлия Вельбик. – Конечно, здесь бывает накал эмоций. При этом игроки стараются проявить свои лучшие качества и добиться победы. Я желаю всем удачи!".

Турнир по дворовому хоккею за кубок главы города стал уже традиционным и проходит во Владивостоке в восьмой раз. Он организован администрацией города для популяризации здорового образа жизни. Ежегодно в турнире принимают участие более десятка команд. Такая популярность зимних видов спорта стала возможной, в том числе, благодаря тому, что во Владивостоке в последние годы во всех районах города заново построены или восстановлены десятки хоккейных коробок и катков. В этом году турнир по дворовому хоккею собрал 16 команд. Некоторые хоккеисты принимают участие в чемпионате уже не первый год, а есть и те, кто впервые решил попробовать свои силы. Встречи команд будут проходить каждые выходные до 1 марта на муниципальных хоккейных площадках. Расписание матчей можно будет узнать на сайте администрации города. Вход для зрителей свободный.

Метки: массовый спорт, турнир, хоккей

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