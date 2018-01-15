Во Владивостоке прошли соревнования по мотокроссу на льду на озере "Чан"

14 января в Старый Новый год на озере "Чан" прошли соревнования по мотокроссу на льду. Участниками спортивных гонок на льду стали спортсмены из Приморья от мала до велика, сообщает ЕНВ.

Мотогонщики демонстрировали членам судейской коллегии различные трюки и умения езды на мотоциклах. Стоит отметить, что данный вид спорта требует особой подготовки и регулярных тренировок.

"Эти соревнования стали традиционными и вот уже пятый год мы проводим "Открытый чемпионат города Владивостока по мотокроссу на льду". Участвует 9 классов мотоциклов соответственно для каждой возрастной категории. Самым младшим участникам 4 года. все участники представляют Приморский край на различных соревнованиях и наши соревнования позволяют участникам нарастить опыт и подготовиться", - отметил главный судья соревнований Евгений Макрышев.

Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Приморскому краю. Спасатели развернули целый мобильный городок – организовали выставку пожарной и спасательной техники с демонстрацией специализированного оборудования и инвентаря. Все желающие, пришедшие на мероприятие, могли отведать вкуснейшей каши по фирменному рецепту спасателей и согреться сладким горячим чаем.

Особый интерес мероприятие вызвало у детей. Ребята с удовольствие угощались кашей, приготовленной на полевой кухне, фотографировались на фоне техники, а также расспрашивали сотрудников "чрезвычайного" ведомства об их работе. Мобильный комплекс информирования и оповещения населения МКИОН подробно всех познакомил присутствующих с деятельностью приморских пожарных и спасателей.

По словам главного инспектора ГИМС МЧС России по Приморскому краю Леонида Маковецкого, во время соревнования участников страховали спасатели Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Приморскому краю на квадроциклах, которые обеспечивали безопасность спортсменов и в любую минуту были готовы оказать им любую необходимую помощь.