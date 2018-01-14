Мини-завод по переработке молока построят на территории семейной фермы в Уссурийске

Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, ИП ГКФХ Артыкова является грантополучателем по программе "Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"Сейчас в семейной ферме содержится 30 красно-перстных и черно-перстных коров, установлены доильные аппараты, есть свои пастбища. Средний надой составляет порядка 30 литров молока в сутки", – рассказали специалисты. По договору в течение трех лет стадо должно увеличиться до 50 голов. Сейчас хозяева фермы присматривают высокопродуктивные породы, средний надой которых составляет 40 литров. Кроме того, в планах Артыковых не только производить молоко, но и перерабатывать его. "На территории фермы будет построен мини-завод по производству молочных продуктов: творога, сметаны, масла, йогурта. Таким образом, жители Уссурийска смогут получить свежий продукт по доступной цене", – рассказала директор фермы Галина Артыкова.

Максимальный размер гранта начинающим фермерам составляет до 1,5 миллионов рублей, для семейных животноводческих ферм – до 10 миллионов рублей. В 2017 году на создание семейных ферм и начинающим фермерам выдано грантов на сумму более 180 миллионов рублей. В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу – в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.