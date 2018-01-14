ФАС распутывает сеть DNS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ООО "ДНС Групп", фигурирующей в расследовании о незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов LG. В ходе проверки ФАС обнаружила несовпадения в ответах "ДНС Групп" и ее "дочек" на официальные запросы службы. В "ДНС Групп" это объясняют "сложностями в передаче информации между Владивостоком и Москвой", сообщает ЕНВ со ссылкой на "Коммерсант".

ФАС возбудила дело об административном правонарушении в отношении зарегистрированного во Владивостоке ООО "ДНС Групп". Как говорится в определении ФАС от 9 января, рассматривая дело о координации цен на смартфоны LG, служба запросила у "ДНС Групп" информацию о перечне юридических лиц, состоящих с ней в одной группе. Службу также интересовало, какие из этих компаний покупали и продавали смартфоны LG в 2014–2017 годах. "ДНС Групп" отправила ФАС список из 24 юридических лиц. Служба обратилась с запросами к каждому из них, и четыре компании ответили, что смартфоны LG в 2014–2017 годах не закупали и не продавали.

ФАС также запросила у "ДНС Групп" данные о работниках, которые используют два адреса электронной почты на домене dns-shop.ru. Изучив ответ на этот запрос, ФАС установила, что в нем есть информация только в части сотрудников "ДНС Групп" вместо информации по группе компаний. Компания не представила в полном объеме информацию, указанную в запросе, сочла ФАС, заподозрив "ДНС Групп" в нарушении ч. 5 ст. 19.8 КоАП. "“ДНС Групп” заявила, что адреса принадлежат компаниям из группы, а все компании из группы, которым были направлены отдельные запросы, отказались от того, что это адреса сотрудников, либо не сообщили об этом. При этом адреса оканчиваются на dns-shop.ru",— пояснила “Ъ” представитель ФАС Дарья Силкова.

Дело о координации цен на смартфоны LG было заведено в июне 2017 года в отношении ООО "ЛГ Электроникс Рус", российского представительства корейского производителя. К расследованию был привлечен ряд розничных сетей, включая розницу МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома", "Евросеть", "Связной", "М.Видео", "Эльдорадо". ФАС выяснила, что "ЛГ Электроникс Рус" использовала программное обеспечение для контроля за ценами на ряд моделей смартфонов LG, а также получала отчеты о ценах от реселлеров. Последние также использовали специальный софт для контроля цен на устройства. Рассмотрение дела назначено на 22 января.

ФАС можно понять так, будто служба усматривает что-то незаконное в том, что реселлер следит за тем, какие цены на рынке и у конкурентов, полагает директор "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев. "Мне вообще непонятно, какой может быть вопрос к смартфонам LG. Смартфоны вообще очень конкурентный и динамичный рынок, а у LG еще и очень небольшая на нем доля. Так что сама мысль о сговоре относительно цен на них — это какое-то безумие",— заявил “Ъ” господин Алексеев.

Подозрения в непредставлении информации на запросы ФАС, скорее всего, вызваны "сложностями с обменом информацией между Владивостоком и Москвой", полагает Дмитрий Алексеев. "Пока не понимаю, с чем тут судиться, мы всегда контактируем с различными органами и, конечно же, все предоставляем. Где конкретно был сбой, не могу сейчас сказать",— отметил он.

Нарушения, выраженные в предоставлении неполной информации или ее несвоевременном предоставлении по запросу ФАС, встречаются достаточно часто, констатирует юрист HEADS Consulting Анастасия Худякова. Как и в случае с "ДНС Групп", зачастую они вызваны самой спецификой холдинговых структур: чем больше подразделений в нее входит, тем сложнее процесс сбора информации, запрашиваемой ФАС, считает она. "Но если учесть масштабы бизнеса “ДНС Групп”, можно сказать, что штраф в размере от 50 до 500 тыс. руб. в соответствии с ч. 5 ст. 19.8 КоАП для нее не является критичным, чего нельзя сказать о возможности назначения оборотного штрафа за участие в ценовом (картельном) сговоре",— заключила юрист.