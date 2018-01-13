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Политика

12 января 2018, 20:30
Эксперты оценили "новых" глав регионов

Эксперты оценили "новых" глав регионов

Врио губернатора Приморья занял третье место в списке новичков губернаторского корпуса страны

Согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов "ГОССОВЕТ 2.0" глава Приморья Андрей Тарасенко занимает третье место среди глав регионов, недавно назначенных на это место, сообщает ЕНВ.

Как указано в рейтинге, "средний балл устойчивости новых врио почти 13 баллов, что дает большинству очень хорошую фору на старте их работы и подготовки к избирательной кампании, если она предусмотрена законодательством конкретного региона".

  1. Г. Никитин – 18 баллов (Нижегородская область);
  2. С. Воскресенский – 16 баллов (Ивановская область);
  3. А. Тарасенко – 16 баллов (Приморский край);
  4. А. Усс – 15 баллов (Красноярский край);
  5. В. Васильев - 14 баллов (Республика Дагестан);
  6. А. Клычков – 13 баллов (Орловская область);
  7. А. Цыбульский – 13 баллов (Ненецкий автономный округ);
  8. М. Ведерников – 13 баллов (Псковская область);
  9. А. Бурков – 13 баллов (Омская область);
  10. Д. Азаров – 13 баллов (Самарская область);
  11. А. Травников – 9 баллов (Новосибирская область).

Составители рейтинга – MINCHENKO CONCALTING. Как утверждают эксперты организации, врио губернаторов из верхней части рейтинга имеют наиболее высокую поддержкой среди федеральных элитных групп. Так, врио губернатора Ивановской области С. Воскресенский (16 баллов), как считается, опирается на поддержку И. Сечина, имеет хорошие отношения с главой РЖД, а значит, и с группой Ротенбергов. Среди элитных союзников врио главы Нижегородской области Глеба Никитина (18 баллов) называют И. Сечина и полпреда в ПФО Бабича. "Новый губернатор Приморья Тарасенко (16 баллов) стал врио при содействии широкой элитной коалиции, в которую входят братья Ротенберги, полпред в ДФО Ю.Трутнев, братья Магомедовы и правая рука премьер-министра А. Дворкович", - отмечено в рейтинге.

Метки: рейтинг

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