Дивизии надводных кораблей ТОФ исполнилось 66 лет

Исполнилось 66 лет дивизии надводных кораблей, которая является основой надводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае, сообщает ЕНВ.

В честь праздника на кораблях соединения состоялись торжественные построения, зачитаны праздничные приказы.

В последние годы значительное место в деятельности соединения надводных кораблей ТОФ занимает выполнение учебно-боевых задач в различных районах Мирового океана.

Экипажи кораблей соединения принимают постоянное участие во всех крупномасштабных и международных военно-морских учениях сил ТОФ.

8 января во Владивосток вернулся отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома". Отряд под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова за время похода зашел в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая. Тихоокеанцы провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В 2017 году боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота совершили 21 заход в порты 13 государств. Тихоокеанцы приняли участие в трех международных военно-морских учениях, таких, как "Морское взаимодействие", с ВМС Китая, "Сарекс", с кораблем Морских сил самообороны Японии, и в первом межвидовом российско-индийском учении "Индра-2017". Российские корабли также отработали совместное маневрирование и организацию связи в ходе частных учений типа "PASSEX" с кораблями ВМС ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Лучшим среди надводных кораблей ВМФ России по результатам выполнения стрельб крылатыми ракетами стал экипаж гвардейского ракетного крейсера "Варяг".