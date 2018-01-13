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Общество

12 января 2018, 19:20
Дивизии надводных кораблей ТОФ исполнилось 66 лет

Дивизии надводных кораблей ТОФ исполнилось 66 лет

На кораблях соединения состоялись торжественные построения

Исполнилось 66 лет дивизии надводных кораблей, которая является основой надводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае, сообщает ЕНВ.

В честь праздника на кораблях соединения состоялись торжественные построения, зачитаны праздничные приказы.

В последние годы значительное место в деятельности соединения надводных кораблей ТОФ занимает выполнение учебно-боевых задач в различных районах Мирового океана.

Экипажи кораблей соединения принимают постоянное участие во всех крупномасштабных и международных военно-морских учениях сил ТОФ.

8 января во Владивосток вернулся отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома". Отряд под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова за время похода зашел в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая. Тихоокеанцы провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В 2017 году боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота совершили 21 заход в порты 13 государств. Тихоокеанцы приняли участие в трех международных военно-морских учениях, таких, как "Морское взаимодействие", с ВМС Китая, "Сарекс", с кораблем Морских сил самообороны Японии, и в первом межвидовом российско-индийском учении "Индра-2017". Российские корабли также отработали совместное маневрирование и организацию связи в ходе частных учений типа "PASSEX" с кораблями ВМС ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Лучшим среди надводных кораблей ВМФ России по результатам выполнения стрельб крылатыми ракетами стал экипаж гвардейского ракетного крейсера "Варяг".

Метки: ТОФ

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