Порт Владивосток с 2019 года больше не будет заниматься перевалкой угля

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что в рыбном порту Владивостока с 2019 года вместо угольных терминалов здесь разместится рыбоперерабатывающий комплекс. Также угольные терминалы перенесут с мыса Астафьева в Находке, сообщает ЕНВ.

Андрей Тарасенко отметил, что самое главное сегодня – создать в регионе условия для перевалки рыбы. Для этого принято решение о возвращении порту Владивосток рыбной специализации. Сейчас здесь ведется перевалка угля, однако, по словам врио Губернатора, уже в следующем году порт будет задействован под развитие рыбной промышленности.

"Нам предстоит восстановить соответствующую инфраструктуру порта: сделать биржу, построить холодильник, создать возможность рынка для прибрежного флота. Ведь почему рыбаки сюда не заходят – все занято углем. Вот до конца января мы подпишем соглашение с портом, и со следующего года уголь переваливать в порту не будут", – цитирует его слова пресс-служба администрации края.

Также, по словам врио Губернатора, планируется переместить стивидоров из "Терминала Астафьева" в Находке. На освободившейся территории должен появиться мощный агропромышленный комплекс, который даст фермерам и сельхозпредприятиям долгожданную возможность экспортировать свою продукцию и наращивать объемы производства.

"Я уже провел переговоры с "Русагро", "Гринагро" и другими агрохолдингами, они готовы заниматься перевалкой, но сейчас это невозможно, потому что все порты забиты. Будем создавать специализированные мощности", – отметил Андрей Тарасенко.

Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко накануне Дня российской печати встретился с главными редакторами и журналистами. Глава края поблагодарил представителей муниципальных и краевых СМИ за ежедневную работу и оперативное информирование населения о том, что происходит в крае и стране. Кроме того, Андрей Тарасенко вручил Благодарности Губернатора Приморского края сотрудникам муниципальных и краевых СМИ.