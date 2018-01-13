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Общество

12 января 2018, 16:10
Александр Ушаков назначен новым руководителем отдела МВД России по Надеждинскому району

Александр Ушаков назначен новым руководителем отдела МВД России по Надеждинскому району

Ранее он занимал должность начальника отдела МВД России по городу Партизанску

Начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев представил личному составу отдела МВД  России по Надеждинскому району нового руководителя - полковника полиции Александра  Ушакова, сообщает ЕНВ.

Александр Ушаков родился в 1968 году в Читинской области. Службу в органах внутренних дел начал с 1989 года в должности инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ.

В 1997 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД  России и, получив высшее юридическое образование, продолжил свою служебную деятельность в органах внутренних дел.  

С 2009 года был назначен на должность начальника отдела МВД России по городу Партизанску.

Представляя нового руководителя, Николай Афанасьев отметил, что возглавив отдел, Александр Ушаков примет все меры для того, чтобы улучшить показатели оперативно-служебной деятельности, оптимизировать работу подразделения по охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, защите личных и имущественных интересов граждан.

Метки: МВД, назначение

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