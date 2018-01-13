Летом 2018 года администрацию Приморского края переименуют в правительство

Сегодня, на встрече с журналистами, приуроченной к Дню российской печати, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о грядущем переименовании администрации края в правительство, сообщает ЕНВ.

"Будем приводить к общему знаменателю, - сообщил Андрей Тарасенко. - В стране осталось всего, по-моему, четыре региона, где работает администрация. Механизм этот отработан, система управления себя проверила и достаточно проста. Вместо вице-губернаторов будут министры, что упростит взаимодействие между краем и федеральным центром".

Накануне Дня российской печати врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с главными редакторами и журналистами СМИ Приморья. Глава края поблагодарил представителей муниципальных и краевых СМИ за ежедневную работу и оперативное информирование населения о том, что происходит в крае и стране. Глава края вручил благодарности губернатора Приморского края сотрудникам муниципальных и краевых СМИ.