Приморское отделение ЛДПР возглавил Василий Васильев

Сегодня, 12 января в Управление Министерства Юстиции по Приморскому краю было подано уведомление о смене руководителя ЛДПР по Приморскому краю. Высшим Советом партии во главе с Владимиром Жириновским было принято решение назначить новым координатором депутата Думы г. Владивостока, председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, Василия Васильева, сообщает ЕНВ.

Главой ЛДПР в Приморском крае с 2015 года являлся Андрей Андрейченко. В мае 2017 года он ушел на повышение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, в связи с чем должность координатора ЛДПР по Приморскому краю стала вакантной.

В конце декабря 2017 года во Владивостоке была собрана внеочередная отчетно-выборная конференция Приморского отделения Политической партии ЛДПР, на которой, прилетевшим из Москвы Андреем Андрейченко было озвучено решение Высшего Совета ЛДПР о назначении на должность нового координатора.

"Василий Васильев состоит в партии ЛДПР уже десяток лет, но не смотря на это молод. Приморское отделение продолжает быть верным курсу заданному Владимиром Жириновским на сменяемость руководящих органов и омоложение - рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Андрейченко - с Васильевым во главе, ЛДПР в Приморье ждут новые победы и усердная работа на благо края".

Также на прошедшей конференции был выбран новый состав Координационного совета Приморского ЛДПР, который первым своим решением утвердил Василия Васильева в должности.

"Работы предстоит много. Хотелось бы сразу отметить, что никаких радикальных изменений и кадровых перестановок в работе Приморского отделения ЛДПР не планируется, всем нашим коллегам мы доверяем – рассказал депутат Думы г. Владивостока, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности, координатор Приморского РО ЛДПР, Василий Васильев - своей первостепенной задачей на посту координатора я вижу укрепление и плановое развитие позиций ЛДПР в Приморском крае".