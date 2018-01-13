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Экономика

12 января 2018, 15:00
Грузооборот ВМТП в 2017 году побил рекорд за 120 лет работы

Грузооборот ВМТП в 2017 году побил рекорд за 120 лет работы

За неполный год портовики обработали более 7 млн. тонн груза различной номенклатуры

Грузооборот Владивостокского морского торгового порта ("ВМТП") по итогам 2017 года увеличился на 33% к уровню 2016 года и достиг исторического максимума – 7,5 млн. тонн грузов различной номенклатуры. Это абсолютный рекорд за 120 лет работы порта, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу порта.

Объем контейнеров, обработанных в ВМТП в 2017 году, вырос на 42% по сравнению с 2016 годом, до 467,94 тыс. TEU, объем перевалки генеральных грузов увеличился на 43%, до 2,99 млн. тонн, а автомобилей и спецтехники – на 52%, до 37,8 тыс. единиц.

"Оценивая рекордные результаты работы по итогам 11 месяцев 2017 года и учитывая прогноз на декабрь, мы рассчитывали, что годовой грузооборот составит 7,2 млн тонн, но команде ВМТП удалось превзойти эти ожидания и достичь планки в 7,5 млн тонн. Исторический рекорд установлен благодаря комплексу управленческих решений, внедрение которых началось еще в 2016 году, в частности была проведена модернизация инфраструктуры и сокращены сроки всех портовых операций. Кроме того, мы смогли собрать энергичную, молодую и эффективную команду, которая работает на результат, успешно решая стоящие перед ней задачи", – отметил генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов.

В ВМТП в 2017 году произошел ряд изменений, направленных на повышение эффективности работы, в частности за счет оптимизации существующих площадей была увеличена емкость складов, также были приобретены 24 единицы новой перегрузочной техники, увеличены мощности единовременного хранения зерновых, сокращен средний срок нахождения контейнеров в порту.

Кроме того, ВМТП увеличил количество обслуживаемых регулярных железнодорожных сервисов – в рамках Транспортной группы FESCO открылиcь новые направления на Красноярск и Екатеринбург, увеличено число отправок на Москву. Также ВМТП расширил количество обслуживаемых морских сервисов за счет работы с дополнительной линией MCC Transport Singapore Pte Ltd (входит в группу компаний MAERSK), которая соединяет порты Джакарта, Сурабая, Гонконг, Шеньчжэнь, Нинбо, Шанхай, Кванъян, Пусан и Владивосток.

В 2018 году ВМТП планирует продолжить модернизацию портовой инфраструктуры, наладить оказание полного комплекса услуг таможенного оформления непосредственно в порту в режиме 24/7, а также сократить время прохождения грузов до 1–2 дней.

Метки: ВМТП, грузооборот

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